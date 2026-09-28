Erste einzigartige App für das iPhone Duo entwickelt

Obwohl das neue iPhone Duo Smartphone noch nicht auf dem Markt ist, wurde bereits die erste einzigartige und interessante Anwendung dafür vorgestellt. Laut Ixbt.com hat der unabhängige Entwickler Vidit Bhargava einen Player im Retro-Stil entwickelt, der beide Bildschirme des faltbaren Geräts nutzt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die App namens Duo-Man repliziert perfekt die Funktionsweise legendärer Walkman-Kassettenrekorder aus der Vergangenheit. Der Nutzer öffnet das Gerät, wählt Musik aus, "legt die Kassette ein" und schließt es, um mit dem Hören zu beginnen.

Nicht-standardmäßiger Ansatz und Nostalgie

Der Entwickler gab an, dass er die tatsächlichen Tastengeräusche und mechanischen Klänge eines echten Walkmans aufgenommen und in die App integriert hat, was dem Nutzer ein noch realistischeres Erlebnis bietet.

Bhargava betonte, dass er schon lange ein Fan von Vintage-Playern ist. Auf der Suche nach Ideen für einen Hackathon stellte er fest, dass der Mechanismus faltbarer Bildschirme ihn an den Deckel eines Kassettenrekorders erinnerte.

Derzeit wächst bei jungen Menschen das Interesse an Retro-Technologien, darunter Kassetten, CDs und alte Gadgets. Die Duo-Man-App passt genau in diesen globalen Trend und wurde in den sozialen Medien schnell populär.

Zukünftige Möglichkeiten der App

Unterstützung für Apple Music und lokale Audiodateien

Möglichkeit, die Kassette manuell mit dem Apple Pencil "zurückzuspulen"

Schneller Vor- und Rücklauf wie beim originalen Walkman

Pläne zur Integration von Spotify in der Zukunft

Das Projekt, das ursprünglich auf einem Hackathon vorgestellt wurde und einen Preis gewann, hat Millionen von Aufrufen in den sozialen Medien gesammelt. Inspiriert durch das große Interesse hat der Autor mit der Arbeit begonnen, es in eine vollwertige kommerzielle Anwendung zu verwandeln.