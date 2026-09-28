Schritt Richtung Gold bei den Asienspielen: Drei unserer Boxer kämpfen morgen um den Finaleinzug

Das prestigeträchtigste Sportereignis des Kontinents, die Asienspiele, erreicht in den Boxwettbewerben seine intensivste und entscheidende Phase. Ab morgen beginnen offiziell die Halbfinalkämpfe des Turniers. Wie der usbekische Boxverband mitteilte, werden im Laufe des Tages drei unserer führenden Faustkämpfer in den Ring steigen, um sich das Ticket für das Finale zu sichern. Die Fans dürfen sich auf packende Kämpfe mit Abdumalik Xalokov, Fazliddin Erkinboyev und unserem Superschwergewichtler Jahongir Zokirov freuen. Die Kämpfe beginnen um 09:00 Uhr Taschkenter Zeit, das erste Duell unserer Landsleute startet um 10:00 Uhr.

«3 Kämpfe vor dem Finale, Xalokovs Test und die Taschkenter Zeit»: Die 5 wichtigsten Punkte des Tages

Die wichtigsten Fakten zum Halbfinale der Asienspiele und zum Zeitplan der usbekischen Boxer:

3 Boxer vor dem Finale: Die Vertreter Usbekistans kämpfen um den Einzug ins Finale der Kontinentalmeisterschaft;

Abdumalik Xalokov steigt in den Ring: In der Gewichtsklasse bis 60 kg tritt der Welt- und Kontinentalmeister gegen seinen japanischen Gegner an;

Der nächste Schritt von Fazliddin Erkinboyev: In der Gewichtsklasse bis 80 kg trifft unser Landsmann auf einen Vertreter aus Indien;

Jahongir Zokirov im Superschwergewicht: In der Klasse über 90 kg kämpft der usbekische Schwergewichts-Hüne gegen einen erfahrenen iranischen Boxer;

Kampfzeiten wurden bekannt gegeben: Das Programm beginnt um 09:00 Uhr Taschkenter Zeit, unsere Boxer treten ab 10:00 Uhr nacheinander an.

Asienspiele: Zeitplan der Halbfinalkämpfe der usbekischen Boxer

Paarungen und Zeitplan der Kämpfe für das morgige Programm:

Gewichtsklasse Usbekischer Boxer Gegner und Land Kampfbeginn (Taschkent-Zeit) -60 kg Abdumalik Xalokov Shunsuke Kitamoto (Japan) 10:00 -80 kg Fazliddin Erkinboyev Ankush (Indien) 10:30 +90 kg Jahongir Zokirov Amir Esmayeili (Iran) 12:15 Gesamtstart Beginn des Wettbewerbs Offizielles Halbfinalprogramm 09:00

Sport- und Boxanalyse: Wie stehen die Chancen unserer Boxer auf das Finale?

Einschätzungen von Boxexperten, Trainern und Sportanalysten:

«Abdumalik Xalokovs hohe Klasse und filigrane Technik»: In der 60-kg-Klasse gilt der amtierende Weltmeister Abdumalik Xalokov dank seiner einzigartigen Technik, schnellen Beinarbeit und perfekten Distanzkontrolle als klarer Favorit gegen den Japaner Kitamoto; das Neutralisieren des unerwarteten Pressings des Gegners wird der Schlüssel zum Sieg sein;

Fazliddin Erkinboyevs physische Stärke: Der Inder Ankush versucht, aggressiv und defensiv zu boxen, doch es wird erwartet, dass Erkinboyevs präzise Kombinationsschläge und seine physische Ausdauer ihm den Vorteil im Kampf sichern werden;

Klassisches Duell im Schwergewicht: Das Aufeinandertreffen zwischen Jahongir Zokirov und Amir Esmayeili könnte zu einem echten Schwergewichtsdrama werden; Zokirovs Reichweite und Schnelligkeit werden eine entscheidende Rolle bei der Verteidigung gegen die schweren Einzelschläge des iranischen Gegners spielen.

Glauben Sie, dass alle drei unserer Boxer, die morgen in den Ring steigen, ihre Gegner souverän besiegen und mit einer 100-prozentigen Erfolgsquote ins Finale einziehen können? Auf welchen Kampf und welchen Knockout freuen Sie sich am meisten? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung und Ihre Wünsche für unsere Boxer in den Kommentaren und teilen Sie den Halbfinal-Zeitplan mit allen Sportbegeisterten!