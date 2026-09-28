Am 28. September fand in der kasachischen Stadt Schymkent ein weiteres Freundschaftsspiel zwischen den U-17-Nationalmannschaften von Kasachstan und Usbekistan statt. Laut dem Portal Sports.kz endete das intensive und torreiche Duell der beiden Nachbarländer nach der regulären Spielzeit mit einem 3:3-Unentschieden. Im nervenaufreibenden Elfmeterschießen behielten die jungen usbekischen Fußballer die Nerven, gewannen mit 4:3 und revanchierten sich damit für die vorherige Niederlage.

Bemerkenswert ist, dass bereits das erste Spiel im Rahmen des Herbst-Trainingslagers ein spektakulärer Schlagabtausch war, der nach der regulären Spielzeit 4:4 endete, wobei das Glück im Elfmeterschießen damals auf der Seite der Kasachen (5:4) lag. Die U-17-Mannschaft aus Kasachstan, die ihr Trainingslager in Schymkent fortsetzt, trifft nun am 2. und 5. Oktober in Testspielen auf die russische Jugendauswahl.

«Ein 3:3-Kampf, Elfmeter-Revanche und 14 Tore»: Die 5 wichtigsten Punkte des Derbys

Die wichtigsten Fakten zum U-17-Duell in Schymkent:

Usbekistans Sieg im Elfmeterschießen: In der Begegnung, die nach der regulären Spielzeit 3:3 endete, setzten sich die usbekischen Junioren in der «Lotterie» mit 4:3 durch;

Insgesamt 14 Tore in zwei Spielen: Das erste Spiel der Teams endete 4:4, das zweite 3:3 – ein echtes Spektakel des Offensivfußballs;

Vollständige Revanche: Nach der Niederlage im Elfmeterschießen des ersten Spiels (4:5) konnte das U-17-Team aus Usbekistan eine angemessene Antwort geben;

Herbst-Trainingslager in Schymkent: Beide Nationalmannschaften nutzen diese Spiele als erfolgreichen Testlauf für die Vorbereitung auf kommende offizielle internationale Turniere;

Kasachstans nächster Gegner ist Russland: Die U-17-Junioren aus Kasachstan messen sich am 2. und 5. Oktober mit der russischen Jugendauswahl.

Vergleichsstatistik der Duelle zwischen Usbekistan U-17 und Kasachstan U-17

Analysetabelle der beiden Freundschaftsspiele in Schymkent:

Analyseparameter und Kriterien 1. Testspiel (erstes Spiel) 2. Testspiel (28. September) Austragungsort Stadt Schymkent, Herbst-Trainingslager Stadt Schymkent, Herbst-Trainingslager Ergebnis nach regulärer Spielzeit 4:4 (torreiches Unentschieden) 3:3 (torreiches Unentschieden) Ergebnis Elfmeterschießen 5:4 zugunsten von Kasachstan 4:3 zugunsten von Usbekistan (Revanche) Charakter des Spiels Offener Fußball, Defensivschwächen und hohes Tempo Kompromissloser Kampf, psychologischer Druck und Spannung bis zur letzten Sekunde Zukünftige offizielle Pläne Erfahrung zur Stärkung der Teams Kasachstan spielt am 2. und 5. Oktober gegen Russland

Fußball- und Scouting-Expertise: Warum sind Derbys in diesem Alter so torreich?

Fazit von Jugendfußball-Experten und Analysten:

«Dominanz der Emotionen und offensive Freiheit»: Bei U-17-Spielern dominieren individuelle Fähigkeiten und Emotionen gegenüber taktischen Mustern; die insgesamt 14 Tore in zwei Spielen zeigen, dass beide Teams über starke Offensivtalente verfügen, es ihnen jedoch noch an Erfahrung in der Defensivarbeit mangelt;

Die mentale Stärke der usbekischen Jugend: Nach der Niederlage im Elfmeterschießen des ersten Spiels erneut den Druck eines 3:3 zu bewältigen und das Elfmeterschießen mit 4:3 zu gewinnen, zeugt von der mentalen Stärke unserer jungen Fußballer;

Fundament für die Zukunft: Spiele gegen solch kompromisslose und starke Gegner dienen als wertvolle praktische Schule, um das taktische Niveau der Spieler vor der U-17-Asienmeisterschaft und der WM-Qualifikation zu festigen.

Glauben Sie, dass torreiche Spiele wie 4:4 und 3:3 im Jugendfußball das Ergebnis offensiver Trainerstile oder grober Abwehrfehler sind? Wie legt die willensstarke Revanche der usbekischen Jugend im Elfmeterschießen den Grundstein für zukünftige große Siege? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des usbekischen Jugendfußball-Thrillers mit allen Fans!