Zentralasiatische Teams: Kantersieg für Kirgisistan, Niederlage für Tadschikistan

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Zentralasiatische Teams: Kantersieg für Kirgisistan, Niederlage für Tadschikistan

Im Rahmen der FIFA-Abstellungsperiode Zentralasien traten die Nationalmannschaften zu weiteren internationalen Freundschaftsspielen an. Der Abend des 28. September endete für die Teams der Region mit unterschiedlichen Gefühlen. Die kirgisische Nationalmannschaft empfing in Bischkek das Team der Malediven, erzielte bereits in der ersten Halbzeit fünf unbeantwortete Tore und sicherte sich einen deutlichen Sieg.

Die tadschikische Nationalmannschaft hingegen verlor in einem torreichen Drama mit 2:4 gegen Palästina, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf neutralem Boden stattfand. Die nächsten Herausforderungen für die Teams der Region stehen bereits fest: Kirgisistan trifft am 4. Oktober auf den Libanon, während Tadschikistan am 6. Oktober ein schwieriges Auswärtsspiel gegen China bestreitet.

«Ein 5-Tore-Benefiz, ein 6-Tore-Drama und die Oktober-Pläne»: Die 5 wichtigsten Punkte der Spiele

Die wichtigsten offiziellen Fakten zu den Freundschaftsspielen vom 28. September:

  • Kirgisistans 5:0-Kantersieg: Die «Weißen Falken» zerlegten die maledivische Abwehr auf heimischem Boden innerhalb von 45 Minuten komplett;

  • Doppelpack von Erbol Atabayev: Der Stürmer legte mit zwei präzisen Treffern in der 11. und 23. Minute den Grundstein für den Sieg seines Teams;

  • Ein Spiel, das bereits in der ersten Halbzeit entschieden war: Von der 11. bis zur 42. Minute erzielten Atabayev (Doppelpack), Astanakulov, Murzakov und Kojo die Tore zum 5:0-Endstand;

  • Tadschikistans 2:4-Niederlage: In einer Begegnung auf neutralem Boden unter Ausschluss der Öffentlichkeit war die tadschikische Defensive gegen die vier Tore Palästinas machtlos;

  • Schwere Gegner im Oktober: Tadschikistan spielt am 6. Oktober gegen China, Kirgisistan am 4. Oktober gegen den Libanon.

Leistungsbilanz der zentralasiatischen Teams während der FIFA-Tage

Vergleichende Analyse der internationalen Freundschaftsspiele vom 28. September:

Indikatoren und Kriterien

Kirgisische Nationalmannschaft

Tadschikische Nationalmannschaft

Gegner und Spielstatus

Malediven (Heimspiel)

Palästina (Neutraler Boden, Geisterspiel)

Endergebnis

5:0 (Sieg)

2:4 (Niederlage)

Torschützen

E. Atabayev (11., 23.), S. Astanakulov (20.), V. Murzakov (32.), J. Kojo (42.)

2 Tore (vor dem Hintergrund einer instabilen Defensive)

Hauptmerkmal des Spiels

Starker Druck und volle offensive Dominanz bereits in der ersten Halbzeit

Offenes, torreiches Spiel, jedoch anfällig für Defensivfehler

Nächster offizieller Gegner und Datum

4. Oktober — Libanon

6. Oktober — China

Sportliche und taktische Expertise: Wie ist der Zustand der Nationalmannschaften?

Fazit der Fußballanalysten und Kommentatoren nach den Spielen:

  • «Hohe Effizienz der kirgisischen Offensive»: Im Spiel gegen die Malediven verschwendeten die Kirgisen keine Zeit und erzielten innerhalb von 31 Minuten 5 Tore; insbesondere die schnellen Kombinationen von Joel Kojo und Erbol Atabayev sowie die Angriffe über die Flügel waren ein ernstes Signal für den nächsten Gegner Libanon;

  • Probleme in der tadschikischen Defensive: Obwohl die tadschikische Nationalmannschaft zwei Tore erzielen konnte, zeigten die vier Gegentore auf neutralem Boden gravierende Lücken im Abwehrzentrum und im defensiven Mittelfeld; dieses Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit dient dem Trainerstab als wichtige Basis für die Fehleranalyse;

  • Oktober-Tests werden schwieriger: Beide Teams erwarten deutlich stärkere und physisch robustere Gegner (Libanon und China); der Kantersieg gegen die Malediven sollte Kirgisistan nicht zu sicher machen, während die Niederlage gegen Palästina Tadschikistan dazu anspornen sollte, die taktische Disziplin vor der Reise nach China zu stärken.

Glauben Sie, dass der 5:0-Sieg der kirgisischen Nationalmannschaft zeigt, dass das Team ein neues Niveau erreicht hat, oder lag es eher an der schwachen Qualität des Gegners? Kann die tadschikische Nationalmannschaft am 6. Oktober auswärts gegen China ihre Defensivfehler korrigieren und gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Analyse und Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse der spannendsten Ereignisse des regionalen Fußballs mit allen Fans!

Kirgisische NationalmannschaftTadschikische NationalmannschaftFIFA-AbstellungsperiodeMaledivische NationalmannschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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