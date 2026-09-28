Motorola entwickelt neues faltbares Smartphone im Breitformat

Während das Segment der faltbaren Geräte auf dem Smartphone-Markt stetig wächst, versucht auch Motorola, mit den modernen Trends Schritt zu halten. Laut ixbt.com arbeitet die Marke an einem neuen faltbaren Telefon mit einem breiteren Seitenverhältnis, und erste Bilder sind bereits im Internet durchgesickert. Dies berichtet die Nachricht.

Die von Android Headlines veröffentlichten Renderings basieren auf ersten Leaks, weshalb das endgültige Gerät im Design leicht abweichen könnte. Dennoch vermitteln diese Konzeptbilder einen ersten Eindruck davon, wie die zukünftigen Flaggschiff-Geräte des Unternehmens aussehen könnten.

Technische Spezifikationen und Abmessungen

Der Quelle zufolge wird das Gerät der neuen Generation im Inneren mit einem vergrößerten Hauptbildschirm mit einer Diagonale von 6,92 Zoll ausgestattet sein. Zudem wird für den Benutzerkomfort ein zusätzliches 4,97-Zoll-Außendisplay erwartet, das eine vollständige Nutzung des Smartphones auch im geschlossenen Zustand ermöglicht.

Auch genauere Informationen zu den Abmessungen des Geräts wurden bekannt gegeben. Demnach betragen die Maße im geöffneten, entfalteten Zustand 149 × 110 × 5,8 mm. Im zusammengeklappten Zustand erreicht das Smartphone eine Dicke von 12,6 mm bei einer Breite von 110 mm und einer Höhe von 76 mm.

Design und Farbpalette

Das Hauptkameramodul auf der Rückseite des Mobilgeräts umfasst zwei Objektive. Wie immer legt Motorola besonderen Wert auf die Harmonie von Design und Farbe und wird voraussichtlich im Rahmen seiner traditionellen Partnerschaft die Pantone-Palette verwenden.

Berichten zufolge werden Kunden das neue Modell in den Farben Pantone Coriander und Dark Botanical Garden erwerben können, also in hellbraunen und tiefgrünen Tönen. Diese Farben verleihen dem Äußeren des Geräts zusätzliche Attraktivität.

Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt unklar, über welche technischen Spezifikationen das neue Gerät verfügen wird, einschließlich des Prozessors und ob es den vollen Flaggschiff-Status erreichen wird. Branchenbeobachter erwarten jedoch, dass Motorola in Zukunft Details zu diesem Modell offiziell bekannt geben wird.