Motorola entwickelt neues faltbares Smartphone im Breitformat

·4·Technologie
Motorola entwickelt neues faltbares Smartphone im Breitformat

Während das Segment der faltbaren Geräte auf dem Smartphone-Markt stetig wächst, versucht auch Motorola, mit den modernen Trends Schritt zu halten. Laut ixbt.com arbeitet die Marke an einem neuen faltbaren Telefon mit einem breiteren Seitenverhältnis, und erste Bilder sind bereits im Internet durchgesickert. Dies berichtet die Nachricht.

Die von Android Headlines veröffentlichten Renderings basieren auf ersten Leaks, weshalb das endgültige Gerät im Design leicht abweichen könnte. Dennoch vermitteln diese Konzeptbilder einen ersten Eindruck davon, wie die zukünftigen Flaggschiff-Geräte des Unternehmens aussehen könnten.

Technische Spezifikationen und Abmessungen

Der Quelle zufolge wird das Gerät der neuen Generation im Inneren mit einem vergrößerten Hauptbildschirm mit einer Diagonale von 6,92 Zoll ausgestattet sein. Zudem wird für den Benutzerkomfort ein zusätzliches 4,97-Zoll-Außendisplay erwartet, das eine vollständige Nutzung des Smartphones auch im geschlossenen Zustand ermöglicht.

Auch genauere Informationen zu den Abmessungen des Geräts wurden bekannt gegeben. Demnach betragen die Maße im geöffneten, entfalteten Zustand 149 × 110 × 5,8 mm. Im zusammengeklappten Zustand erreicht das Smartphone eine Dicke von 12,6 mm bei einer Breite von 110 mm und einer Höhe von 76 mm.

Design und Farbpalette

Das Hauptkameramodul auf der Rückseite des Mobilgeräts umfasst zwei Objektive. Wie immer legt Motorola besonderen Wert auf die Harmonie von Design und Farbe und wird voraussichtlich im Rahmen seiner traditionellen Partnerschaft die Pantone-Palette verwenden.

Berichten zufolge werden Kunden das neue Modell in den Farben Pantone Coriander und Dark Botanical Garden erwerben können, also in hellbraunen und tiefgrünen Tönen. Diese Farben verleihen dem Äußeren des Geräts zusätzliche Attraktivität.

Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt unklar, über welche technischen Spezifikationen das neue Gerät verfügen wird, einschließlich des Prozessors und ob es den vollen Flaggschiff-Status erreichen wird. Branchenbeobachter erwarten jedoch, dass Motorola in Zukunft Details zu diesem Modell offiziell bekannt geben wird.

MotorolaSmartphonesTechnologieGadgetsAndroid Headlines
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Motorola bereitet die Einführung eines faltbaren Smartphones im Breitformat vorMotorola bereitet die Einführung eines faltbaren Smartphones im Breitformat vor5 September 22:24Motorola Signature 27 Flaggschiff erhält GrapheneOS-UnterstützungMotorola Signature 27 Flaggschiff erhält GrapheneOS-Unterstützung25 September 09:28Motorola Signature 27 vorgestellt: Snapdragon 8 Elite und Bang & Olufsen AudioMotorola Signature 27 vorgestellt: Snapdragon 8 Elite und Bang & Olufsen Audio23 September 10:50Samsung Galaxy A18 4G vor der Vorstellung geleakt: Wird das alte Modell teurerSamsung Galaxy A18 4G vor der Vorstellung geleakt: Wird das alte Modell teurer6 September 01:52Samsung Galaxy S27 Ultra Flaggschiff könnte drei Kameras besitzenSamsung Galaxy S27 Ultra Flaggschiff könnte drei Kameras besitzenHeute 09:53Oppo Find X10 Flaggschiff-Verkäufe bleiben hinter den Erwartungen zurückOppo Find X10 Flaggschiff-Verkäufe bleiben hinter den Erwartungen zurückGestern 14:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt