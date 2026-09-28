Raumschiff Starship erreicht erstmals in der Geschichte die Umlaufbahn

Ein bedeutendes historisches Ereignis in der Luft- und Raumfahrtindustrie: Laut ixbt.com hat SpaceX den 14. Testflug seines schweren Transportsystems Starship erfolgreich absolviert. Während dieser Mission erreichte die Oberstufe des Raumschiffs erstmals die Erdumlaufbahn und setzte die Nutzlast erfolgreich aus. Alle 13 bisherigen Testflüge wurden auf suborbitalen Flugbahnen durchgeführt. Dies berichtet Ixbt.com .

Während des Starts vom Starbase-Gelände in Texas wurden eine Reihe komplexer technischer Manöver durchgeführt. Insbesondere vollführte die erste Stufe Super Heavy B21 etwa 6 Minuten und 50 Sekunden nach dem Start erfolgreich ihr Landemanöver und setzte in dem dafür vorgesehenen Gebiet im Golf von Mexiko auf. Anschließend setzte die Oberstufe Starship S41 den Flug fort und erreichte 25 Minuten nach dem Start eine Umlaufbahn in etwa 275 Kilometern Höhe.

Orbitaler Erfolg und Herausforderungen bei der Erprobung

Das wichtigste praktische Ergebnis dieses Fluges war das erfolgreiche Aussetzen von 26 Starlink V3-Satelliten in die Umlaufbahn. Experten von SpaceX gaben an, dass das Starlink-Team eine stabile Verbindung zu allen im All ausgesetzten Geräten herstellen konnte. Dies bewies das Potenzial des Systems, nicht nur als Experiment, sondern auch für den Transport praktischer Nutzlasten zu dienen.

Die Mission verlief jedoch nicht völlig problemlos. Während des Aufstiegs in die Umlaufbahn fiel eines der Raptor-Vakuumtriebwerke aus. Ursprünglich war geplant, dass das Raumschiff die Erde 6-mal umkreist, was etwa 10 Stunden gedauert hätte. Aufgrund der Fehlfunktion entschieden sich die Spezialisten des Unternehmens, den Flug vorzeitig zu beenden.

Positive Ergebnisse trotz Unregelmäßigkeiten

Etwa drei Stunden nach Erreichen der Umlaufbahn und zwei vollständigen Erdumkreisungen wurde das Raumschiff S41 in ein vorbestimmtes Gebiet im Pazifischen Ozean gelenkt. Dort wasserte das Schiff kontrolliert, womit die aktuelle Testmission abgeschlossen war.

Obwohl die geplante Gesamtdauer nicht erreicht wurde, bewerten Experten die Flight 14-Mission als vollen Erfolg. Die Hauptziele – das Erreichen der Umlaufbahn und das Aussetzen der Satelliten – wurden vollständig erfüllt. SpaceX plant, diese technologischen Fortschritte zu festigen und beabsichtigt, den nächsten, 15. Testflug bereits in drei Wochen durchzuführen.