Hilola Sobirova gewinnt Silbermedaille bei den Asienspielen

Hilola Sobirova hat der usbekischen Delegation bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 eine weitere Medaille beschert. Die Athletin, die im traditionellen MMA in der Gewichtsklasse bis 60 kg antrat, erreichte das Finale und beendete den Wettbewerb mit einer Silbermedaille.

Bei den in Japan stattfindenden XX. Asienspielenkämpfen die usbekischen Sportler weiterhin um Medaillen.

Auch im Mixed Martial Arts zeigen die Vertreter Usbekistans ihr Können. Diesmal ging die Auszeichnung an Hilola Sobirova.

Die usbekische Athletin erreichte im traditionellen Gewichtsklasse bis 60 kgdas Finale und wurde Vize-Asienmeisterin.

Wie hat Hilola Sobirova das Finale erreicht?

Sobirova absolvierte den Wettbewerb souverän und erreichte den entscheidenden Kampf.

Im Halbfinale kämpfte die usbekische Athletin gegen die Vertreterin Kambodschas, Cheng Dalin. Sobirova behielt in beiden Runden die Oberhand und sicherte sich das Finalticket.

Dieses Ergebnis ermöglichte es der usbekischen Vertreterin, bei den Asienspielen um die Goldmedaille im traditionellen MMA zu kämpfen.

Im Finale wartete die Singapurerin Xun Teo. Unter Berufung auf das Nationale Olympische Komitee von Singapur hatte CNA den Kampf zwischen Teo und Sobirova bereits vor dem Finale als entscheidendes Duell um Gold in der 60-kg-Klasse eingestuft.

Im Finale setzte sich die Vertreterin Singapurs durch

Im entscheidenden Kampf um die Goldmedaille trat Hilola Sobirova gegen Xun Teo aus Singapur an.

Letztendlich gewann die Sportlerin aus Singapur Gold. Sobirova beendete den Wettbewerb auf dem zweiten Platz.

Damit wurde die usbekische Vertreterin zur Silbermedaillengewinnerin der Asienspiele Aichi-Nagoya 2026.

In der Rangliste der Asian Mixed Martial Arts Association entspricht Sobirovas Ergebnis bei den Spielen in Aichi-Nagoya dem zweiten Platz im traditionellen MMA der Frauen bis 60 kg.

Ein wichtiges Ergebnis für den usbekischen MMA-Sport

Die Silbermedaille von Hilola Sobirova ist aus einem weiteren Grund bemerkenswert.

MMA wurde erstmals in das Programm der Asienspiele aufgenommen. Usbekistan nimmt mit mehreren Sportlern in dieser Disziplin teil.

Sobirovas Finaleinzug zeigte, dass Usbekistan schon bei seiner ersten Teilnahme an den Asienspielen in dieser Sportart um Medaillen kämpfte.

Ihr Weg im Wettbewerb endete nicht im Halbfinale – im Gegenteil, die Athletin erreichte den entscheidenden Kampf um Gold.

In Aichi-Nagoya eine weitere Auszeichnung für Usbekistan

Die Silbermedaille von Hilola Sobirova wurde dem Medaillenspiegel der usbekischen Delegation bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 hinzugefügt.

Zu den Sportlern, die Usbekistan bei den MMA-Wettkämpfen vertreten, gehören auch Firdavs Atamurodov und Nodirbek Shavkatov. Laut Angaben des Olympischen Komitees sind Firdavs Atamuratov (-60 kg) und Husniddin Nasriddinov (-65 kg) bei den Männern sowie Mushtariybonu Omonkeldiyeva (-60 kg) und Nodirbek Shavkatov (-71 kg) bei den Frauen gelistet.

Gleichzeitig kämpfen die Vertreter Usbekistans auch in anderen Sportarten weiterhin um Medaillen.

Hilola Sobirova erreichte das Finale der historischen MMA-Wettkämpfe in Aichi-Nagoya und fügte dem Konto Usbekistans eine weitere Silbermedaille hinzu. Sie nahm als Vize-Asienmeisterin in der 60-kg-Klasse auf dem Podium Platz.