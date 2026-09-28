Der neunte Tag der Asienspiele, dem größten Sportereignis des Kontinents, das in Japan stattfindet, ist zu Ende gegangen. Die usbekische Sportdelegation zeigt einen beständigen und erfolgreichen Auftritt und belegt im Medaillenspiegel einen hervorragenden 4. Platz. Derzeit hat unser Nationalteam insgesamt 42 Medaillen auf dem Konto, davon 12 Gold-, 17 Silber- und 13 Bronzemedaillen.

Während China mit 132 Goldmedaillen die Führung souverän behauptet, liegt Gastgeber Japan auf dem zweiten Platz (41 Gold) und Südkorea auf dem dritten Platz (21 Gold). Unser Hauptkonkurrent in der Region, Kasachstan, komplettiert mit 9 Goldmedaillen die Top 5.

«12 Goldmedaillen, Platz 4 und der Kampf um die Top 5»: 5 Kernpunkte zum Abschluss des 9. Tages

Die wichtigsten offiziellen Kennzahlen nach dem neunten Tag der Asienspiele:

Usbekistan in den Top 4: Unsere Delegation liegt mit 12 Goldmedaillen nur hinter Giganten wie China, Japan und Südkorea;

Insgesamt 42 Podiumsplätze: Unsere Landsleute haben 12 Gold-, 17 Silber- und 13 Bronzemedaillen gewonnen;

3 Goldmedaillen Vorsprung auf Kasachstan: Das fünftplatzierte Team aus Kasachstan hat 9 Gold-, 13 Silber- und 23 Bronzemedaillen gesammelt;

Chinas beispiellose Hegemonie: Chinesische Athleten sind mit 132 Goldmedaillen (insgesamt 230 Medaillen) der absolute Spitzenreiter in der Gesamtwertung;

Platzierungen der Nachbarn: Tadschikistan belegt mit 2 Goldmedaillen (insgesamt 5 Medaillen) den 18. Platz im Ranking.

Asienspiele: Die Top 10 und das Ranking der zentralasiatischen Teams nach Tag 9

Leistung der führenden Nationalteams laut offiziellem Medaillenspiegel des Wettbewerbs:

Platz und Land Goldmedaille Silbermedaille Bronzemedaille Gesamtzahl der Medaillen 1. China 132 53 45 230 2. Japan 41 68 63 172 3. Südkorea 21 26 43 90 4. Usbekistan 12 17 13 42 5. Kasachstan 9 13 23 45 6. Thailand 9 8 13 30 7. Bahrain 9 2 3 14 8. Iran 8 15 9 32 9. Nordkorea 7 5 5 17 10. Malaysia 6 3 9 18 18. Tadschikistan 2 2 1 5

Sportliche und strategische Analyse: Kann Usbekistan den 4. Platz halten?

Fazit von Sportkommentatoren, Analysten und Experten:

«Auf Augenhöhe mit den asiatischen Größen»: Nach neun Wettkampftagen den 4. Platz zu belegen, ist ein riesiger Erfolg für unseren nationalen Sport; vor dem Hintergrund von Ländern mit einer viel größeren Bevölkerung und Sportinfrastruktur Usbekistans feste Etablierung in den Top 4 bestätigt den anhaltenden Aufstieg für die Olympiadein Paris;

Wichtige Reserve im Boxen und Ringen: 7 unserer Boxer haben das Halbfinale erreicht und sich damit mindestens 7 Medaillen gesichert; die Finalkämpfe und weitere Goldmedaillen in anderen Sportarten werden es uns ermöglichen, uns von der Verfolgung durch Kasachstan und Thailand zu lösen und den 4. Platz bis zum Ende zu verteidigen;

Abstand zu Kasachstan: Obwohl Kasachstan bei der Gesamtzahl der Medaillen (45) leicht vorne liegt, führt Usbekistan bei der Qualität der Goldmedaillen mit 12 zu 9; die bevorstehenden entscheidenden Finals werden klären, wer die Führung in Zentralasien übernimmt.

Glauben Sie, dass die usbekische Sportdelegation den 4. Platz bis zum Ende des Wettbewerbs erfolgreich verteidigen und die Anzahl der Goldmedaillen auf über 20 steigern kann? In welcher Sportart erwarten Sie noch einen Meistertitel? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse des Siegeszuges des usbekischen Sports auf kontinentaler Ebene mit allen unseren Landsleuten!