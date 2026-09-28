Tag 9 der Asienspiele: Usbekistan festigt Platz 4 mit 42 Medaillen

·7·Sport
Tag 9 der Asienspiele: Usbekistan festigt Platz 4 mit 42 Medaillen

Der neunte Tag der Asienspiele, dem größten Sportereignis des Kontinents, das in Japan stattfindet, ist zu Ende gegangen. Die usbekische Sportdelegation zeigt einen beständigen und erfolgreichen Auftritt und belegt im Medaillenspiegel einen hervorragenden 4. Platz. Derzeit hat unser Nationalteam insgesamt 42 Medaillen auf dem Konto, davon 12 Gold-, 17 Silber- und 13 Bronzemedaillen.

Während China mit 132 Goldmedaillen die Führung souverän behauptet, liegt Gastgeber Japan auf dem zweiten Platz (41 Gold) und Südkorea auf dem dritten Platz (21 Gold). Unser Hauptkonkurrent in der Region, Kasachstan, komplettiert mit 9 Goldmedaillen die Top 5.

«12 Goldmedaillen, Platz 4 und der Kampf um die Top 5»: 5 Kernpunkte zum Abschluss des 9. Tages

Die wichtigsten offiziellen Kennzahlen nach dem neunten Tag der Asienspiele:

  • Usbekistan in den Top 4: Unsere Delegation liegt mit 12 Goldmedaillen nur hinter Giganten wie China, Japan und Südkorea;

  • Insgesamt 42 Podiumsplätze: Unsere Landsleute haben 12 Gold-, 17 Silber- und 13 Bronzemedaillen gewonnen;

  • 3 Goldmedaillen Vorsprung auf Kasachstan: Das fünftplatzierte Team aus Kasachstan hat 9 Gold-, 13 Silber- und 23 Bronzemedaillen gesammelt;

  • Chinas beispiellose Hegemonie: Chinesische Athleten sind mit 132 Goldmedaillen (insgesamt 230 Medaillen) der absolute Spitzenreiter in der Gesamtwertung;

  • Platzierungen der Nachbarn: Tadschikistan belegt mit 2 Goldmedaillen (insgesamt 5 Medaillen) den 18. Platz im Ranking.

Asienspiele: Die Top 10 und das Ranking der zentralasiatischen Teams nach Tag 9

Leistung der führenden Nationalteams laut offiziellem Medaillenspiegel des Wettbewerbs:

Platz und Land

Goldmedaille

Silbermedaille

Bronzemedaille

Gesamtzahl der Medaillen

1. China

132

53

45

230

2. Japan

41

68

63

172

3. Südkorea

21

26

43

90

4. Usbekistan

12

17

13

42

5. Kasachstan

9

13

23

45

6. Thailand

9

8

13

30

7. Bahrain

9

2

3

14

8. Iran

8

15

9

32

9. Nordkorea

7

5

5

17

10. Malaysia

6

3

9

18

18. Tadschikistan

2

2

1

5

Sportliche und strategische Analyse: Kann Usbekistan den 4. Platz halten?

Fazit von Sportkommentatoren, Analysten und Experten:

  • «Auf Augenhöhe mit den asiatischen Größen»: Nach neun Wettkampftagen den 4. Platz zu belegen, ist ein riesiger Erfolg für unseren nationalen Sport; vor dem Hintergrund von Ländern mit einer viel größeren Bevölkerung und Sportinfrastruktur Usbekistans feste Etablierung in den Top 4 bestätigt den anhaltenden Aufstieg für die Olympiadein Paris;

  • Wichtige Reserve im Boxen und Ringen: 7 unserer Boxer haben das Halbfinale erreicht und sich damit mindestens 7 Medaillen gesichert; die Finalkämpfe und weitere Goldmedaillen in anderen Sportarten werden es uns ermöglichen, uns von der Verfolgung durch Kasachstan und Thailand zu lösen und den 4. Platz bis zum Ende zu verteidigen;

  • Abstand zu Kasachstan: Obwohl Kasachstan bei der Gesamtzahl der Medaillen (45) leicht vorne liegt, führt Usbekistan bei der Qualität der Goldmedaillen mit 12 zu 9; die bevorstehenden entscheidenden Finals werden klären, wer die Führung in Zentralasien übernimmt.

Glauben Sie, dass die usbekische Sportdelegation den 4. Platz bis zum Ende des Wettbewerbs erfolgreich verteidigen und die Anzahl der Goldmedaillen auf über 20 steigern kann? In welcher Sportart erwarten Sie noch einen Meistertitel? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse des Siegeszuges des usbekischen Sports auf kontinentaler Ebene mit allen unseren Landsleuten!

AsienspieleUsbekische SportdelegationChinesische AthletenBoxenSportanalyse
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Gold-Finish durch Shohsanam Sherzodova: Usbekistans Flagge bei den Asienspielen hoch gehisstGold-Finish durch Shohsanam Sherzodova: Usbekistans Flagge bei den Asienspielen hoch gehisst24 September 10:59Unsere Ruderer erobern das Podium bei den AsienspielenUnsere Ruderer erobern das Podium bei den Asienspielen24 September 10:57Absoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den AsienspielenAbsoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den Asienspielen24 September 17:21Usbekistan erreicht die Top 5 Asiens: Ergebnisse des fünften WettkampftagesUsbekistan erreicht die Top 5 Asiens: Ergebnisse des fünften Wettkampftages24 September 23:10Unsere Ruderer beenden die Asienspiele auf dem PodiumUnsere Ruderer beenden die Asienspiele auf dem Podium24 September 17:245 Goldmedaillen an einem Tag, 16 Medaillen insgesamt: Der goldene fünfte Tag für Usbekistan bei den Asienspielen5 Goldmedaillen an einem Tag, 16 Medaillen insgesamt: Der goldene fünfte Tag für Usbekistan bei den Asienspielen24 September 18:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans