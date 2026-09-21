Wie hoch sind die Preisgelder für Medaillen bei den Asienspielen in Zentralasien

Vom 19. September bis zum 4. Oktober finden in Japan die XX. Asienspiele statt. Bei den Aichi-Nagoya-2026-Wettbewerben kämpfen Athleten aus 45 Ländern und Regionen in 43 Sportarten um Medaillen.

Auch Vertreter zentralasiatischer Staaten nehmen an diesem kontinentalen Wettbewerb teil. Neben den sportlichen Leistungen sind auch die staatlichen Prämien für die Athleten von großem Interesse. Wie hoch sind also die Preisgelder für Medaillen bei den Asienspielen in den Ländern der Region?

Tadschikistan: 150.000 Somoni für Gold

Der 2015 in Tadschikistan eingeführte Präsidentenpreis sieht eine Belohnung für Sportler vor, die bei internationalen Wettbewerben Medaillen gewinnen. Die Asienspiele sind in dieses System integriert.

Nach der geltenden Regelung erhält ein Goldmedaillengewinner bei den Asienspielen 150.000 Somoni, für Silber gibt es 100.000 Somoni und für Bronze 50.000 Somoni. Dies entspricht etwa 16.300, 10.900 bzw. 5.400 Dollar.

Kasachstan: derzeit 10.000 Dollar, eine Erhöhung auf bis zu 50.000 Dollar wurde vorgeschlagen

In Kasachstan beträgt die aktuelle Prämie für Medaillen bei den Asienspielen 10.000 Dollar für Gold, 5.000 Dollar für Silber und 3.000 Dollar für Bronze. Trainer erhalten entsprechend 5.000, 3.000 und 2.000 Dollar. Diese Beträge wurden auch nach den Asienspielen in Hangzhou 2022 ausgezahlt.

Vor den Asienspielen 2026 wurde ein Vorschlag zur deutlichen Erhöhung der Preisgelder erarbeitet. Demnach könnten für Athleten 50.000 Dollar für Gold, 15.000 Dollar für Silber und 10.000 Dollar für Bronze festgelegt werden. Für Trainer wurden entsprechend 10.000, 7.000 und 5.000 Dollar vorgeschlagen.

Es gibt jedoch keine Informationen darüber, dass diese Änderungen bereits offiziell in Kraft getreten sind. Daher bleibt der aktuelle Satz bei 10.000, 5.000 und 3.000 Dollar.

Kirgisistan: Champions von Hangzhou erhielten 1,25 Mio. Som

In Kirgisistan wurden die neuen Prämienhöhen für Medaillengewinner speziell für die Asienspiele 2026 noch nicht öffentlich bekannt gegeben.

Daher können die Ergebnisse der vorherigen Asienspiele als Orientierung dienen. Nach Hangzhou 2022 erhielten die kirgisischen Goldmedaillengewinner Zertifikate über 1.250.000 Som. Für Silber wurden 750.000 Som und für Bronze 500.000 Som als Prämie ausgezahlt.

Usbekistan: es gibt zusätzliche Zahlungen zur Hauptprämie

In Usbekistan ist die Förderung der Athleten für die Asienspiele in Hangzhou 2022 in zwei Phasen unterteilt.

Gemäß einem Präsidialdekret aus dem Jahr 2022 ist aus dem Staatshaushalt eine einmalige Prämie in Höhe von 5.000 Dollar für Gold, 3.000 Dollar für Silber und 2.000 Dollar für Bronze vorgesehen. Darüber hinaus wurden aus lokalen Haushalten zusätzliche Prämien in Höhe des 300-fachen, 200-fachen bzw. 100-fachen des Basis-Berechnungswerts (BHM) für Gold, Silber und Bronze festgelegt.

Bei der Zeremonie zur Ehrung der Sieger der Asien- und Para-Asienspiele in Hangzhou im Dezember 2023 wurde offiziell berichtet, dass die Athleten Prämien in Höhe von 10.000 Dollar für Gold, 5.000 Dollar für Silber und 2.500 Dollar für Bronze erhielten. Trainer erhielten entsprechend 5.000, 2.500 und 1.250 Dollar.

Turkmenistan: Prämienhöhe nicht öffentlich

In Turkmenistan konnten keine offenen und offiziell bestätigten Informationen zu den Geldprämien für Medaillen bei den Asienspielen gefunden werden.

Die Sportbehörden des Landes berichten über die Teilnahme und die Ergebnisse der Nationalmannschaften, aber die genauen Beträge der Geldprämien für Gold-, Silber- und Bronzemedaillen wurden in öffentlichen offiziellen Materialien nicht bekannt gegeben. Daher wäre es derzeit nicht korrekt, eine genaue Summe für Turkmenistan zu nennen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Prämiensysteme für Medaillen bei den Asienspielen in Zentralasien stark voneinander abweichen. Während in einigen Ländern die aktuellen Sätze klar sind, wurden in anderen die neuen Beträge für die Spiele 2026 noch nicht offiziell verkündet.