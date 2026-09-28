Absolute Dominanz bei den Asienspielen: Usbekistan zieht mit 7 Boxern ins Halbfinale ein

·7·Sport
Absolute Dominanz bei den Asienspielen: Usbekistan zieht mit 7 Boxern ins Halbfinale ein

Bei den prestigeträchtigen Asienspielen in Aichi-Nagoya, Japan, ist das Viertelfinale der Boxwettbewerbe abgeschlossen und alle Halbfinalisten, die um die Medaillen kämpfen werden, stehen fest. Das usbekische Boxteam hat erneut seinen Status als führende Kraft auf dem Kontinent bewiesen und ist das Team mit den meisten Vertretern in dieser entscheidenden Phase des Turniers.

Sieben unserer Faustkämpfer setzen ihren Weg zum Podium fort und haben sich mindestens die Bronzemedaille gesichert. Während das chinesische Team mit ebenfalls 7 Boxern gleichzog, erreichten die Hauptkonkurrenten aus Indien mit 6, Kasachstan mit 5 und der Gastgeber Japan mit 4 Vertretern das Halbfinale.

«7 Halbfinalisten, Vorsprung vor Kasachstan und garantierte Medaillen»: Die 5 Kernpunkte des Boxprogramms

Die wichtigsten offiziellen Kennzahlen nach Abschluss des Viertelfinales in Aichi-Nagoya:

  • Usbekistan an der Spitze: 7 usbekische Boxer haben das Halbfinale erreicht und unserer Delegation mindestens 7 Medaillen garantiert;

  • Gleichstand mit China: Das chinesische Team teilt sich die Führung mit Usbekistan, ebenfalls mit 7 Boxern;

  • Vorsprung vor Kasachstan um 2 Boxer: Vom langjährigen Rivalen auf dem Kontinent, dem kasachischen Team, konnten sich 5 Athleten für das Halbfinale qualifizieren;

  • Aktivität von Indien und Japan: Indien mit 6 und der Gastgeber Japan mit 4 Vertretern stehen an der Schwelle zum Finale;

  • 14 Länder in der Medaillenzone: Im weiteren Verlauf des Wettbewerbs werden Athleten aus insgesamt 14 Ländern um das Podium kämpfen.

Asienspiele: Ranking der Länder nach Halbfinalteilnahmen im Boxen

In Aichi-Nagoya die vollständige Verteilung der Länder nach den Viertelfinalergebnissen:

Platz und Ländername

Anzahl der Halbfinalisten

Status der garantierten Medaille

Usbekistan

7

Höchstes Ergebnis (Absolute Dominanz)

China

7

Höchstes Ergebnis (Gleichstand mit Usbekistan)

Indien

6

In den Top 3, ernsthafter Konkurrent

Kasachstan

5

Vierter Platz, Ergebnis unter den Erwartungen

Japan (Gastgeber)

4

Positive Teilnahme als Gastgeber

Tadschikistan, Südkorea, Nordkorea

Jeweils 2

Ergebnisse im Mittelfeld

Jordanien, Vietnam, Chinesisch Taipeh

Jeweils 2

Kleine Gruppen, die die Qualifikation überstanden haben

Philippinen, Iran, Thailand

Jeweils 1

Begrenzte Teilnahme und letzte Hoffnung

Box- und Sportanalyse: Warum Usbekistans Ergebnis die Dominanz auf dem Kontinent definiert?

Fazit internationaler Boxkommentatoren, Trainer und Sportexperten:

  • «Die konstant hohe Klasse der usbekischen Boxschule»: Das Erreichen des Halbfinales durch 7 Boxer zeigt, dass der siegreiche Weg unseres Teams nicht nur bei den Olympischen Spielen in Paris kein Zufall war,sondern dass sie auch mit einer erneuerten Aufstellung in Aichi-Nagoya die führende Kraft des Kontinents bleiben;

  • Vorteil im Wettbewerb mit Kasachstan: Im langjährigen usbekisch-kasachischen Box-Derby verschiebt das Verhältnis von 7 zu 5 im Halbfinale den psychologischen Vorteil vollständig auf die Seite Usbekistans; dieser Unterschied wirkt sich direkt auf die Anzahl der Goldmedaillen in der Gesamtwertung aus;

  • Der China-Faktor und das Rennen um Gold: Dass China ebenfalls mit 7 Boxern vertreten ist, bedeutet, dass die entscheidenden Finalkämpfe nun zwischen usbekischen und chinesischen Boxern stattfinden werden; dies erfordert vom Trainerstab unseres Teams eine taktisch noch kühlere und präzisere Planung.

Wie viele unserer 7 Boxer, die das Halbfinale erreicht haben, werden Ihrer Meinung nach die Goldmedaille gewinnen und die Flagge Usbekistans auf die höchste Stufe des Podiums heben? Können wir erneut den unangefochtenen ersten Platz in der Gesamtwertung im Boxen belegen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse dieses stolzen Erfolgs des usbekischen Sports mit allen Fans!

Aichi-Nagoya AsienspieleUsbekisches BoxteamBoxfinale bei den AsienspielenChinesisches BoxteamBoxsport
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Intensiver Tag bei den Asienspielen: 5 usbekische Boxer steigen morgen in den RingIntensiver Tag bei den Asienspielen: 5 usbekische Boxer steigen morgen in den Ring27 September 21:13Usbekistans Medaillenausbeute bei den Asienspielen erreicht 30Usbekistans Medaillenausbeute bei den Asienspielen erreicht 3025 September 17:39Usbekische Delegation gewinnt weitere Silbermedaille in Aichi-NagoyaUsbekische Delegation gewinnt weitere Silbermedaille in Aichi-Nagoya25 September 11:15Zwei Siege, zwei Niederlagen in Aichi-Nagoya: Ergebnisse der usbekischen BoxerZwei Siege, zwei Niederlagen in Aichi-Nagoya: Ergebnisse der usbekischen Boxer27 September 16:21Absoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den AsienspielenAbsoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den Asienspielen24 September 17:21Shahzod Nurmatov und Sobirjon Safaraliyev gewinnen Gold bei den AsienspielenShahzod Nurmatov und Sobirjon Safaraliyev gewinnen Gold bei den Asienspielen24 September 17:10
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans