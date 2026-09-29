Barcelona-Vizepräsident hält Camp Nou für würdig für das WM-Finale

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Barcelona-Vizepräsident hält Camp Nou für würdig für das WM-Finale

Der Kampf um das Recht, das entscheidende Finalspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 auszurichten, wird immer intensiver. Wie Goal.com berichtet, hat Antonio Escudero, Vizepräsident für soziale Angelegenheiten beim FC Barcelona, das modernisierte Spotify Camp Nou als Hauptanwärter für das Endspiel des Turniers genannt und betont, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sei. Dies berichtet Goal.com.

Spanien und Marokko gelten als die wichtigsten Gastgeberländer für diese Weltmeisterschaft. Während das Estadio Santiago Bernabéu in Madrid ursprünglich als Spaniens Hauptoption angesehen wurde, hat das riesige Projekt des Grand Stade Hassan II in Marokko den Wettbewerb verschärft. Die Führung des katalanischen Klubs ist derweil überzeugt, dass ihre Arena, die im Rahmen des Espai Barça-Projekts eine höhere Kapazität und verbesserte VIP-Einrichtungen erhalten hat, am besten für diesen Status geeignet ist.

Stadion- und Infrastrukturpotenzial

In einem Interview mit dem Programm „Aquí Girona“ von Cadena SER erklärte Antonio Escudero, dass der Verein seine Chancen hoch einschätze. Seiner Meinung nach sind die Katalanen nicht nur Teilnehmer des Prozesses, sondern die passendste und logischste Wahl für die FIFA. Die massiven Investitionen des Vereins verdienen internationale Anerkennung.

Laut Mundo Deportivo äußerte sich Escudero zur Möglichkeit, dass das Spotify Camp Nou das Finale ausrichtet, wie folgt: „Wir wollen es unbedingt. Ich denke, es ist sehr gut möglich. Auch internationale Sportfunktionäre unterstützen dies. Wir haben große Anstrengungen unternommen und verfügen über ein großartiges Stadion.“

Der Vereinsfunktionär fügte hinzu, dass die Erfolgschancen bei der Stadionwahl hoch seien. Diese Ansicht wird auch vom Stadtrat von Barcelona und der Regierung von Katalonien unterstützt. Die Verantwortlichen arbeiten aktiv daran, im Zentrum des Projekts für 2030 zu bleiben.

Finanzielle Garantien für Fans

Neben den WM-Themen ging Escudero auch auf interne Angelegenheiten des Vereins ein. Insbesondere räumte er Bedenken aus, dass die enormen Kosten für die Renovierung des Spotify Camp Nou zu einer Erhöhung der Dauerkartenpreise führen könnten.

Der Vizepräsident wies diese Gerüchte entschieden zurück und beruhigte die Blaugrana-Fans. Er betonte, dass niemand über eine Erhöhung der Ticketpreise gesprochen habe und dies nicht auf der Tagesordnung stehe.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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