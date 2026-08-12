José Mourinho Enthüllt Seine Real-Madrid-Zeit Und Den Konflikt Mit Casillas

Der bekannte Fußballtrainer José Mourinho hat erneut an Ereignisse aus einer der turbulentesten Phasen seiner Karriere erinnert —Real Madrid unter seiner Leitung. In einem auf Netflix ausgestrahlten Dokumentarfilm schildert der portugiesische Trainer ausführlich seine ersten Begegnungen beim Klub, berichtet Goal.com.

Laut ixbt.com gehört Mourinhos Ankunft beim Madrider Klub im Jahr 2010 und seine Konfrontation mit der Atmosphäre in der Kabine zu den zentralen Themen des neuen Films. Der Trainer betonte, dass die besonderen Gewohnheiten und Privilegien der Spieler damals völlig im Widerspruch zu seinen strengen Disziplinvorstellungen standen.

Die ersten Gespräche mit Iker Casillas

José Mourinho zufolge zeigten bereits seine ersten drei Gespräche mit Iker Casillas, dass es im Team ernsthafte Probleme gab, die gelöst werden mussten. Der erfahrene Torwart und Kapitän trat mit mehreren ungewöhnlichen Forderungen an den Trainer heran.

Casillas bat insbesondere darum, den Spielern der spanischen Nationalmannschaft mehr freie Tage zu gewähren. Außerdem schlug er vor, das Training wegen der Verkehrsstaus in Madrid um eine Stunde zu verschieben und sich vor Spielen direkt im Stadion zu treffen, statt wie üblich im Hotel zusammenzukommen.

Mourinho sagte dazu: „Ich erkannte schnell, dass sie verwöhnt worden waren“. Dieses Zitat bringt die damalige Einstellung des Trainers und seine Philosophie im Umgang mit Stars deutlich zum Ausdruck.

El Clásico und Streitigkeiten in der Nationalmannschaft

Der Dokumentarfilm nennt außerdem weitere Faktoren, die das Verhältnis zwischen Mourinho und Casillas belasteten. Der Konflikt verschärfte sich insbesondere, nachdem die Spannungen bei Spielen zwischen Real Madrid und Barcelona auch die Atmosphäre in der spanischen Nationalmannschaft beeinflussten.

Damals versuchte Iker Casillas, Kontakt zu Barcelonas Kapitän Xavi Hernández aufzunehmen, um die Beziehungen zwischen den Spielern beider Teams zu verbessern. Dieser Schritt stieß bei Mourinho auf scharfe Ablehnung und vertiefte den Konflikt zwischen Trainer und Kapitän weiter.