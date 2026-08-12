José Mourinho enthüllt die Konflikte bei Real Madrid und ein Geheimnis aus der Kabine

Der renommierte portugiesische Trainer José Mourinho hat seine Zeit bei Real Madrid erneut Revue passieren lassen – eine der umstrittensten Phasen seiner Karriere. In einer neuen Dokumentation, die jetzt auf Netflix zu sehen ist, enthüllt der Coach interessante Details aus seiner Anfangszeit beim spanischen Rekordmeister, darunter sein Verhältnis zum damaligen Mannschaftskapitän Iker Casillas und die Atmosphäre in der Kabine. Diese Phase war von heftigen Auseinandersetzungen geprägt, die nicht nur die spanische Fußballwelt, sondern die gesamte europäische Sportöffentlichkeit beschäftigten. Laut Goal.com berichtet.

Erste Konflikte wegen der Disziplin

Der Dokumentation zufolge erkannte Mourinho bereits bei seinen ersten Treffen im Madrider Klub, dass es dort Gewohnheiten gab, an die er nicht gewöhnt war und die er keinesfalls akzeptieren konnte. Er betonte, dass die ersten drei Gespräche mit Iker Casillas sein Denken maßgeblich beeinflusst hätten. Beim ersten Treffen bat der Kapitän darum, den spanischen Nationalspielern mehr freie Tage zu gewähren. Im zweiten Gespräch bat er unter Hinweis auf den Verkehr in Madrid darum, den Trainingsbeginn um eine Stunde zu verschieben. Beim dritten Anliegen ging es darum, dass sich die Mannschaft vor den Spielen nicht im Hotel, sondern direkt im Stadion treffen sollte.

Mourinho zufolge prägten genau diese Forderungen seinen ersten Eindruck von den Spielern. Nach diesen Gesprächen zog der portugiesische Coach das Fazit: „Ich erkannte schnell, dass sie verwöhnt waren.“ Der erfahrene Trainer übernahm Real Madrid 2010 und damit eine mit Stars gespickte Mannschaft. Seiner Ansicht nach bestand seine Aufgabe nicht darin, den Spielern Fußball beizubringen, sondern ihnen strikte Disziplin und eine einheitliche Methodik zu vermitteln.

Der Krieg mit Barcelona und Spannungen in der Nationalmannschaft

Die Dokumentation geht außerdem den Wurzeln des berühmten Konflikts zwischen Mourinho und Casillas nach. Die Auseinandersetzung spitzte sich zu, als die Spannungen aus den El-Clásico-Duellen auch das Lager der spanischen Nationalmannschaft negativ zu beeinflussen begannen. Damals soll Torwart Iker Casillas den Barcelona-Kapitän Xavi Hernández angerufen haben, um die Beziehungen zwischen den beiden Lagern zu entspannen. Dieser Schritt belastete das Verhältnis zwischen Trainer und Kapitän.

Die Dokumentation ermöglicht Fußballfans einen genaueren Einblick in die Ereignisse hinter den Kulissen jener Zeit, die angespannte Atmosphäre im Klub und die besondere Führungsphilosophie des Trainers. Mourinhos Enthüllungen zeigen auch Jahre später erneut, wie komplex und kompromisslos die Rivalität zwischen Real Madrid und Barcelona damals war.