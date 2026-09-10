Eines der Teams, das zu Beginn der Saison im europäischen Fußball mit seinem intensiven Spiel und glänzenden Ergebnissen alle Blicke auf sich zieht, ist Barcelona. Wie Goal.com berichtet, haben die Katalanen unter der Leitung von Hansi Flick nicht nur alle fünf ihrer bisherigen Saisonspiele gewonnen, sondern in vier davon auch jeweils fünf Tore erzielt. Das jüngste Ergebnis wurde durch den 5:1-Sieg gegen Feyenoord im Debütspiel der Champions-League-Ligaphase noch beeindruckender. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Ein solch großartiger Start des katalanischen Klubs macht das Team zu einem der Hauptanwärter auf der internationalen Bühne. Es ist bekannt, dass das Hauptziel in dieser Saison nicht nur die nationale Meisterschaft ist, sondern das Erreichen des Champions-League-Finales im Metropolitano-Stadion in Madrid und der Gewinn der Trophäe. Trotz der Konkurrenz durch europäische Schwergewichte wie Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern München und Inter zeigt Blaugrana derzeit, dass sie in einer anderen Geschwindigkeit agieren.

Transfers und Steigerung der Spielqualität

Das kluge Transferfenster hat einen großen Beitrag zum Erfolg des Teams geleistet. Die Abgänge von Spielern wie Ferran Torres, Rashford und Lewandowski, der nach Chicago wechselte, verursachten keine Probleme für das Team. Im Gegenteil, die Verpflichtungen von Gordon, Adeyemi und Gabriel Jesus, der nach seiner Einwechslung sofort traf, erhöhten das Offensivpotenzial des Teams weiter und boten dem Trainer unendliche Möglichkeiten.

Experten sind jedoch der Meinung, dass die wichtigste Neuverpflichtung im Mittelfeld getätigt wurde. Die Ankunft des Weltmeisters und Ballon d'Or-Gewinners von 2024, Rodri, sorgte für vollständige Balance und Ordnung im Zentrum des Spielfelds. Barcelona benötigte schon lange einen Spieler dieses Profils, und dieser Transfer hat das Team auf ein völlig neues Niveau gehoben.

Raphinhas Superstart und seine Entwicklung

Der brasilianische Flügelspieler Raphinha ist zu einem der Hauptakteure des glänzenden Spiels des Teams geworden. Er hat in den ersten fünf Spielen der laufenden Saison bereits 8 Tore erzielt. In der Geschichte des Klubs hat nur Kocsis, der in der Saison 1958/59 9 Tore erzielte, ein besseres Ergebnis erzielt. Sein Doppelpack gegen Feyenoord brachte seine Anzahl an Champions-League-Toren auf 21. Er liegt nun auf dem fünften Platz der ewigen Torschützenliste des Klubs, hinter Lionel Messi (126), Suárez (25), Rivaldo (25) und Lewandowski (23).

Raphinhas Umstellung vom Flügel zum zentralen Stürmer weckt bei vielen Erinnerungen an Cristiano Ronaldo. In einem Interview mit Sport betonte der ehemalige Trainer des Spielers bei Vitória Guimarães, Vítor Campelos, dass er zu einer echten Nummer Neun wie Cristiano Ronaldo werden könnte. Auch Feyenoord-Cheftrainer Giovanni van Bronckhorst gab zu, dass Barcelona aufgrund ihres Spielstils derzeit die beste Mannschaft der Welt ist.