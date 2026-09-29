Manchester City setzt Kampf gegen Finanzvorwürfe fort

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Manchester City setzt Kampf gegen Finanzvorwürfe fort

Die Führung von Manchester City, dem amtierenden Meister der Premier League, hat entschlossen erklärt, dass sie den kompromisslosen Kampf im Fall der Vorwürfe wegen Verstößen gegen Finanzregeln fortsetzen wird. Wie Sky Sports berichtet, betonte der CEO des Vereins, Ferran Soriano, bei einem Treffen der European Club Association im dänischen Kopenhagen, dass das Team seine Position bis zum Ende verteidigen werde und dieser rechtliche Prozess noch lange nicht abgeschlossen sei. Dies berichtet Goal.com .

Die Situation um die 115 Anklagepunkte gegen den Verein und die möglichen Entscheidungen eines unabhängigen Tribunals könnten schwerwiegende Auswirkungen auf die Zukunft der englischen Fußballverwaltung haben. Dennoch äußerte die Führung von Manchester City volles Vertrauen in ihre Unschuld und merkte an, dass die Ermittlungen und Gerichtsverfahren langwierig sein würden. Laut Soriano sind diese Vorwürfe bereits seit acht Jahren Gegenstand öffentlicher Diskussionen, und eine endgültige Lösung liegt noch in weiter Ferne.

Die feste Haltung des Vereinsvorsitzenden

Der Vorstandsvorsitzende von Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, hatte bereits in einer Nachricht an die Fans ähnlich entschlossene Ansichten geäußert. Er betonte, dass der Verein seine Bemühungen, seine Integrität zu beweisen, nicht einstellen werde. Al Mubarak erklärte, dass die Position des Teams sehr stark sei, er aber aufgrund der strengen Vertraulichkeitsanforderungen der rechtlichen Verfahren derzeit nicht alle Details offenlegen könne.

Es wird berichtet, dass sich die Hauptvorwürfe auf die künstliche Aufblähung von Sponsoreneinnahmen sowie die Übermittlung ungenauer Finanzdaten an die Premier League über mehrere Spielzeiten beziehen. Nach den Berichten über diese Angelegenheiten gab es großes Interesse und hitzige Debatten in der Fußballwelt.

Zukünftige rechtliche Schritte

Derzeit halten sich sowohl die Führung der Premier League als auch unabhängige Gremien mit offiziellen Kommentaren zu endgültigen Entscheidungen zurück. Der Grund dafür sind die wichtigen Phasen des Prüfungsverfahrens und die geltenden Vertraulichkeitsanforderungen. Die Pressestelle des Vereins blieb bei ihrer Stellungnahme vom Februar 2023 und bestätigte erneut, dass man alle Vorschriften vollständig eingehalten habe.

Der Manchester City Football Club zeigt, dass er in diesem langwierigen Streit nicht zurückweichen und seine Interessen auf allen Ebenen verteidigen wird. Dies könnte in Zukunft zu bedeutenden Änderungen bei den Financial-Fair-Play-Regeln und im Rechtssystem des englischen Fußballs führen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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