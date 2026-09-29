Wie Madeline Stuart mit 18 Jahren 20 Kilogramm abnahm und ein berühmtes Model wurde

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Wie Madeline Stuart mit 18 Jahren 20 Kilogramm abnahm und ein berühmtes Model wurde

Die Australierin Madeline Stuart begann im Alter von 18 Jahren, nachdem sie über 20 Kilogramm abgenommen hatte, ihren Traum vom Modeln zu verwirklichen. Ihre „Vorher-Nachher“-Fotos verbreiteten sich 2015 im Internet und erregten in kürzester Zeit die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen. Dies berichtete das Time-Magazin.

Nachdem die mit dem Down-Syndrom geborene Madeline abgenommen hatte, begann sie professionell zu modeln. Ihre Fotos wurden in sozialen Netzwerken populär und in internationalen Medien veröffentlicht.

Im September 2015 betrat die 18-jährige Madeline bei der New York Fashion Week den Laufsteg. Sie nahm an der Show der Marke FTL Moda teil und brachte ihre Karriere in der Modewelt auf ein internationales Niveau.

Madeline Stuart war jedoch nicht die erste Person mit Down-Syndrom, die bei der New York Fashion Week über den Laufsteg lief. Einige Monate zuvor, im Februar 2015, war die Schauspielerin Jamie Brewer bei der Show von Carrie Hammer aufgetreten. Daher gilt Madeline als die zweite Frau mit Down-Syndrom in der Geschichte der NYFW, die auf dem Laufsteg präsent war.

Später nahm Madeline auch an Modewochen in Paris, London, Dubai und anderen Städten teil. Ihre Arbeit trug dazu bei, die Aufmerksamkeit auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Modeindustrie zu lenken.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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