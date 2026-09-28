Vier usbekische Boxer im Halbfinale der Asienspiele

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Vier usbekische Boxer im Halbfinale der Asienspiele

Bei den Boxwettbewerben der Aichi-Nagoya-2026 Asienspiele haben die Vertreter Usbekistans erneut starke Ergebnisse erzielt. Nach den Viertelfinalkämpfen haben sich Sitora Turdibekova, To‘rabek Xabibullayev, Shavkatjon Boltayev und Feruza Kazakova für das Halbfinale qualifiziert.

Im Laufe des Tages stiegen die usbekischen Boxer in mehreren hart umkämpften Duellen in den Ring. Vier von ihnen gewannen und setzen den Kampf um die Medaillen fort.

Sitora Turdibekova — 3:2

In der Gewichtsklasse bis 60 kg trat Sitora Turdibekova gegen die Mongolin Namuun Monxor an.

Am Ende eines intensiven und ausgeglichenen Kampfes werteten die Punktrichter den Sieg für die usbekische Boxerin mit 3:2.

Nun wartet im Halbfinale eine sehr schwere Gegnerin auf Turdibekova. Sie trifft auf die Olympiasiegerin und Vertreterin von Chinese Taipei, Lin Yu Ting .

To‘rabek Xabibullayev gewinnt das zentralasiatische Derby

Das Viertelfinale in der Gewichtsklasse bis 90 kg brachte zwei zentralasiatische Boxer zusammen.

Weltmeister To‘rabek Xabibullayev trat gegen den Kasachen Nurbek Oralbay an.

In einem kompromisslosen Kampf gewann Xabibullayev nach Entscheidung der Punktrichter mit 3:2 und zog ins Halbfinale ein.

Überzeugender Sieg von Shavkatjon Boltayev

In der Gewichtsklasse bis 70 kg kämpfte Shavkatjon Boltayev gegen den Chinesen Li Guofen.

Der usbekische Boxer, der während des Kampfes aktiver agierte, erhielt die einstimmige Entscheidung der Punktrichter — 5:0.

Damit setzt auch Boltayev den Kampf um die Medaillen bei den Asienspielen fort.

Sein Gegner im Halbfinale wird der Kasache To‘rexan Sabirxon sein.

Feruza Kazakova ebenfalls im Halbfinale

In der Gewichtsklasse bis 51 kg stieg Feruza Kazakova gegen die Nordkoreanerin An Kum Byol in den Ring.

In einem spannenden Kampf setzte sich Kazakova gegen ihre Gegnerin durch und gewann mit 5:0 .

Auf die usbekische Boxerin wartet im Halbfinale eine weitere starke Gegnerin — die amtierende Olympiasiegerin und Vertreterin Chinas, Yu Vu .

Turnier für Aziza Zokirova beendet

In der Gewichtsklasse bis 75 kg kämpfte Aziza Zokirova gegen die kasachische Weltmeisterin und Vize-Asienspielesiegerin Natalya Bogdanova.

In einem hart umkämpften Duell verlor Zokirova mit 1:4 und beendete ihre Teilnahme an den Asienspielen im Viertelfinale.

Nun liegt der Fokus auf den Halbfinals

Somit setzen vier Boxer aus Usbekistan den Kampf um die Medaillen im Halbfinale der Aichi-Nagoya-2026 Asienspiele fort.

Im Halbfinale treten für Usbekistan an:

  • Sitora Turdibekova — bis 60 kg;

  • Feruza Kazakova — bis 51 kg;

  • Shavkatjon Boltayev — bis 70 kg;

  • To‘rabek Xabibullayev — bis 90 kg

in ihren jeweiligen Gewichtsklassen.

Das Viertelfinale endete für die usbekischen Boxer mit vier Siegen und einer Niederlage. Nun warten in den entscheidenden Phasen der Asienspiele noch schwerere Kämpfe auf sie.

Aichi-Nagoya-2026Sitora TurdibekovaTo‘rabek XabibullayevAsienspieleBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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