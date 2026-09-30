Comeback der USA: 6-Tore-Spektakel gegen Chile

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Comeback der USA: 6-Tore-Spektakel gegen Chile

In einem Freundschaftsspiel besiegten die USA Chile mit 4:2. Obwohl die Gastgeber zweimal in Rückstand gerieten, erzielten sie in der zweiten Halbzeit drei Tore und beendeten die Partie mit einem souveränen Sieg.

Das Spiel USA gegen Chile bot den Fans ein Fußballspektakel mit sechs Toren. Nachdem beide Teams in der ersten Halbzeit jeweils einmal trafen, spitzte sich das Geschehen nach der Pause dramatisch zu.

Chile ging in der 49. Minute erneut in Führung, doch die USA glichen nur zwei Minuten später aus. Die weiteren Tore sicherten den Gastgebern den Endstand.

Ausgleich in der ersten Halbzeit

Der Torreigen wurde in der 37. Minute eröffnet. Sebastian Berhalter brachte die US-Nationalmannschaft in Führung.

Als die Gastgeber kurz davor waren, mit einer Führung in die Pause zu gehen, schlug Chile zurück. In der 45. Minute Diego Ulloa erzielte den Ausgleich zum 1:1.

So gingen die Mannschaften mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause.

Drei Tore in sechs Minuten nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel eine völlig neue Wendung.

In der 49. Minute Maximiliano Gutierrez brachte Chile erneut in Führung — 2:1.

Doch die Antwort der USA ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später Julian Hall glich erneut aus.

Zwischen der 49. und 51. Minute lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch und heizten das Offensivspiel weiter an.

Richards bringt die USA in Führung

Beim Stand von 2:2 hatten beide Mannschaften weiterhin Chancen auf den Sieg.

In der 72. Minute Chris Richards erzielte das dritte Tor für die USA. Die Gastgeber gingen damit zum ersten Mal in der zweiten Halbzeit in Führung — 3:2.

Obwohl Chile versuchte, erneut auszugleichen, hielt die US-Defensive in den Schlussminuten stand.

Die Entscheidung in der Nachspielzeit

Das Schicksal der Partie wurde endgültig in der Nachspielzeit besiegelt.

In der 90.+3 Minute Mathias Albert erzielte das vierte Tor für die USA.

Danach änderte sich das Ergebnis nicht mehr und die USA gewannen gegen Chile mit 4:2 .

USA — Chile 4:2
Tore: Berhalter, 37.; Ulloa, 45.; Gutierrez, 49.; Hall, 51.; Richards, 72.; Albert, 90.+3.

Mexiko und Peru spielen ebenfalls unentschieden

In einem weiteren Freundschaftsspiel trennten sich Mexiko und Peru mit einem 1:1-Unentschieden. .

Peru eröffnete in der 27. Minute den Torreigen. Jairo Velez brachte die Gäste in Führung.

Mexiko erzielte zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ausgleich. In der 49. Minute Victor Guzman traf nach einer Vorlage von Denzel Garcia zum 1:1.

In der verbleibenden Zeit suchten beide Teams den Siegtreffer, doch es blieb beim Remis.

Mexiko — Peru 1:1
Tore: Velez, 27.; Guzman, 49.

Die Teams stehen vor weiteren Herausforderungen

Die US-Nationalmannschaft trifft im nächsten Freundschaftsspiel am 4. Oktober auf Mexiko.

Peru hingegen bestreitet am 3. Oktober ein Freundschaftsspiel gegen Kanada.

Das Spiel der USA gegen Chile bleibt durch offensiven Fußball, sechs Tore und eine dramatische Wende in der zweiten Halbzeit in Erinnerung. Trotz zweimaligem Rückstand gewannen die Gastgeber mit 4:2.

USAChileFreundschaftsspielSebastian BerhalterFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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