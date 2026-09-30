Yamal-Doppelpack und Kantersieg für Spanien: Ergebnisse des 2. Spieltags der Nations League

Die Spiele des 2. Spieltags der UEFA Nations League laufen. Im Mittelpunkt stand das Duell zwischen Spanien und Kroatien. Der amtierende Europameister besiegte seinen Gegner zu Hause mit 4:1, wobei Lamine Yamal mit einem Doppelpack zum Matchwinner avancierte.

England setzte sich auswärts gegen Tschechien mit 2:0 durch. Die Schweiz feierte einen souveränen Drei-Tore-Sieg gegen Schottland.

Angeführt von Yamal demütigte Spanien Kroatien mit einem Kantersieg

Das Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Kroatien begann so intensiv, wie es die Fans erwartet hatten.

In der 28. Minute ging Kroatien in Führung und brachte die Spanier in Bedrängnis. Doch diese Führung hielt nicht lange an.

Nur drei Minuten später Pubill glich zum 1:1 aus.

Kurz vor der Pause durchbrach Spanien erneut die gegnerische Abwehr. Lamine Yamal brachte sein Team mit seinem Treffer in Führung.

In der zweiten Halbzeit bauten die Spanier ihren Vorsprung weiter aus.

In der 63. Minute traf Yamal erneut und schnürte seinen Doppelpack.

Kurz vor Spielende Nico Williams erzielte das vierte Tor für Spanien.

Das Endergebnis lautet Spanien 4:1 Kroatien.

England besiegt Tschechien auswärts

Auch die englische Nationalmannschaft beendete ihr nächstes Nations-League-Spiel mit einem Sieg.

Die „Three Lions“ waren zu Gast in Tschechien und besiegten den Gegner mit 2:0 .

In der ersten Halbzeit fielen keine Tore. Nach der Pause schlug England jedoch zu.

In der 47. Minute Anthony Gordon eröffnete den Torreigen.

In der 69. Minute verwandelte Kapitän Harry Kane einen Elfmeter zum zweiten englischen Treffer.

Damit sicherten sich die Gäste einen 2:0-Sieg und bauten ihr Punktekonto im Turnier aus.

Souveräner Sieg der Schweiz gegen Schottland

In einer weiteren Begegnung traf die Schweiz auswärts auf Schottland.

Die Schweizerkontrollierten das Spielgeschehen und erzielten drei unbeantwortete Tore im gegnerischen Netz.

In der 12. Minute Rodriguez erzielte den Führungstreffer.

In der 55. Minute Elvedi erhöhte den Vorsprung auf zwei Tore.

In der 82. Minute Amdouni setzte den Schlusspunkt mit dem dritten Tor.

Schottland – Schweiz 0:3.

Kasachstan holt keine Punkte gegen die Slowakei

Die kasachische Nationalmannschaft war zu Gast bei der Slowakei.

Die Gastgeber gingen in der 26. Minute durch ein Tor von Sauerin Führung.

In der 35. Minute antwortete Kasachstan. Ramazan Karimov glich aus und gab seinem Team Hoffnung.

Doch kurz vor Ende ging die Slowakei erneut in Führung. In der 82. Minute traf Hancko zum Sieg für die Gastgeber.

Slowakei – Kasachstan 2:1.

Die wichtigsten Ergebnisse der Nations League

Nach diesen Spielen des 2. Spieltags sicherten sich mehrere Teams wichtige Punkte, um ihre Position zu festigen.

Nations League. 2. Spieltag

Spanien – Kroatien 4:1

Tschechien – England 0:2

Schottland – Schweiz 0:3

Slowakei – Kasachstan 2:1

Der strahlende Held des Spieltags für Spanien war Lamine Yamal. Der Doppelpack des jungen Stars spielte eine entscheidende Rolle beim hohen Sieg seines Teams.

England unterstrich mit dem 2:0-Auswärtssieg erneut seine Ambitionen. Auch die Schweiz überzeugte mit einem Drei-Tore-Sieg gegen Schottland.

Jeder Spieltag in der Nations League ist für die Teams nicht nur ein Gewinn an Punkten, sondern ein wichtiger Schritt in Richtung der nächsten Runde. Daher wird erwartet, dass die Ergebnisse der kommenden Spiele die Spannung in den Gruppen weiter erhöhen.