Nico Williams hält Lamine Yamal für den Ballon d'Or für würdig

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Nico Williams hält Lamine Yamal für den Ballon d'Or für würdig

Der talentierte Flügelspieler der spanischen Nationalmannschaft, Nico Williams, hat die Chancen seines Teamkollegen Lamine Yamal auf die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Weltfußball – den Ballon d'Or – hoch bewertet. Nach dem deutlichen Sieg gegen Kroatien in Sevilla betonte der Spieler, dass die Leistungen des jungen Talents weltweite Anerkennung verdienen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut GOAL.com erzielte die spanische Nationalmannschaft im Nations-League-Spiel gegen Kroatien vier unbeantwortete Tore. In dieser Begegnung erzielte Lamine Yamal zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. Am Ende des Spiels trug Nico Williams selbst mit einem schönen Treffer zum überzeugenden Sieg seiner Mannschaft bei.

In einem Interview nach dem Spiel lobte Nico Williams das aktuelle Niveau von Yamal. Seiner Meinung nach muss jeder, der Fußball versteht und liebt, anerkennen, dass Lamine Yamal heute der beste Spieler der Welt ist.

Starsaison und Rekorde

Yamals konstante und brillante Leistungen für Verein und Nationalmannschaft haben die Diskussionen unter Fans und Experten über ihn als Top-Anwärter auf den Ballon d'Or weiter angeheizt. Neben seinen Ergebnissen in der letzten Saison spielte der 19-Jährige eine tragende Rolle beim Gewinn des spanischen Supercups und anderer prestigeträchtiger Trophäen.

Das junge Talent, das im letzten Jahr den zweiten Platz in dieser prestigeträchtigen Rangliste belegte, wird nun neben Weltstars wie Kylian Mbappé und Harry Kane als Hauptkandidat gehandelt. Seine Leistungen finden nicht nur in Spanien, sondern auch international große Anerkennung.

Ungeschlagene Serie und Zukunftspläne

Der Sieg in Sevilla verlängerte die ungeschlagene Serie der amtierenden Weltmeister auf 40 Spiele und festigte die Führung der Mannschaft von Luis de la Fuente in der Nations-League-Gruppe A3. Die spanische Nationalmannschaft plant ihre nächsten Spiele gegen Tschechien und Kroatien.

Der Abstimmungsprozess ist mittlerweile abgeschlossen, und Lamine Yamal sowie die anderen Nominierten warten gespannt auf die feierliche Preisverleihung, die am 26. Oktober in London stattfinden wird. An diesem Abend wird der Name des besten Spielers der Welt offiziell bekannt gegeben.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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