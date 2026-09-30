Usbekistan gegen Syrien: Ein historisches 28-Jahres-Duell gegen einen unbequemen Gegner

Die usbekische Nationalmannschaft bestreitet am 1. Oktober im Rahmen der FIFA-Länderspielperiode ein internationales Freundschaftsspiel gegen die syrische Nationalmannschaft im zentralen Pakhtakor-Stadion in der Hauptstadt. Wenn man vor dieser Begegnung, die um 19:00 Uhr beginnt, auf die Geschichte der direkten Duelle blickt, zeigt sich, dass der Gegner eines der unangenehmsten und hartnäckigsten Teams für unsere Nationalmannschaft in Asien ist.

Bisher trafen die beiden Mannschaften insgesamt sieben Mal auf dem grünen Rasen aufeinander, wobei die Bilanz derzeit zugunsten der Syrer ausfällt: Der Gegner konnte drei Siege verbuchen, Usbekistan hat zwei Siege auf dem Konto, und zwei Begegnungen endeten unentschieden. Interessanterweise ist das Torverhältnis mit 5:5 absolut ausgeglichen. Das letzte offizielle Spiel der Teams fand Anfang 2024 während der Gruppenphase des Asien-Pokals in Katar statt und endete torlos (0:0).

„7 Spiele, 5:5 Tore und ein Derby in Taschkent“: 5 Fakten vor dem Spiel

Die wichtigsten Fakten zur historischen Rivalität zwischen Usbekistan und Syrien:

Vorteil für den Gegner: Von 7 direkten Duellen gewann Syrien 3, Usbekistan 2, und 2 Spiele endeten unentschieden;

Absolut ausgeglichenes Torverhältnis: Beide Nationalmannschaften haben in den direkten Vergleichen jeweils genau 5 Tore erzielt (5:5);

Das erste Aufeinandertreffen der Geschichte (1996): Die beiden Teams trafen vor 28 Jahren zum ersten Mal aufeinander, wobei Syrien mit 2:1 die Oberhand behielt;

Der letzte erbitterte Kampf in Katar (2024): Das letzte Spiel fand beim Asien-Pokal 2024 statt und endete mit einem hart umkämpften 0:0-Unentschieden;

Abendlicher Anpfiff in Taschkent: Das nächste Freundschaftsspiel findet am 1. Oktober um 19:00 Uhr im Pakhtakor-Stadion statt.

Klassifizierung der Spielhistorie zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Syrien

Tabelle aller 7 ausgetragenen Spiele zwischen den Teams und deren Status:

Datum / Jahr Wettbewerb oder Spielstatus Ergebnis Spielergebnis und Fazit 1996 Offizielles Länderspiel / Freundschaftsspiel 1 : 2 Sieg für Syrien (erstes Spiel der Geschichte) 2016 WM-Qualifikation 1 : 0 Wichtiger Sieg für Usbekistan 2017 WM-Qualifikation 0 : 1 Syrien gelang der Revanche-Sieg 2018 Internationales Freundschaftsspiel 1 : 1 Unentschieden 2019 Internationales Freundschaftsspiel 2 : 0 Höchster Sieg für Usbekistan 2020 Internationales Freundschaftsspiel 0 : 1 Syrien gewann knapp 2024 Asien-Pokal Gruppenphase 0 : 0 Torloses Defensiv-Remis Insgesamt 7 Spiele Historische Bilanz Tore: 5 — 5 Usbekistan: 2 Siege, Syrien: 3 Siege, 2 Unentschieden

Taktische und analytische Expertise: Warum ist Syrien immer ein unbequemer Gegner für unsere Nationalmannschaft?

Fazit von Fußball-Experten, Taktik-Analysten und Sportkommentatoren:

„Geschlossenes und defensives Fußballmodell“: Die syrische Nationalmannschaft spielt traditionell mit einem tiefen Block, geordneter Defensive und körperbetonten Zweikämpfen; die Tatsache, dass in 6 von 7 Spielen kein Torunterschied von mehr als einem Treffer erzielt wurde (außer beim 2:0 im Jahr 2019), zeigt, dass das Durchbrechen der gegnerischen Abwehr für unsere Stürmer immer eine schwere Prüfung war.

„Psychologische Barriere und gegenseitiges Gleichgewicht“: Das Torverhältnis von 5:5 bedeutet, dass jeder Zentimeter auf dem Platz hart umkämpft ist; selbst beim Asien-Pokal 2024 konnte unsere Nationalmannschaft trotz Favoritenrolle die syrische Abwehr nicht knacken; daher ist dieses Spiel in Taschkent nicht nur ein Freundschaftsspiel, sondern eine wichtige psychologische Chance, die statistische Bilanz auszugleichen.

Generalprobe für Srečko Katanec vor der offiziellen Qualifikation: Für den Trainerstab ist das Spiel gegen einen körperlich starken und tief stehenden Gegner wie Syrien das ideale Umfeld, um die Offensive zu testen und neue Kombinationen vor den WM-Qualifikationsspielen gegen ähnliche Gegner auszuprobieren.

Glauben Sie, dass unsere Nationalmannschaft am 1. Oktober die syrische Abwehr durchbrechen und die Anzahl der Siege in der historischen Statistik ausgleichen kann? Welches Ergebnis tippen Sie für diese Begegnung? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse dieses wichtigen Spiels des usbekischen Fußballs mit allen Fans!