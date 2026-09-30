Dean Huijsen spricht über seine schmerzhafte Pause im spanischen Kader

Innenverteidiger Dean Huijsen, der in die spanische Nationalmannschaft zurückgekehrt ist, gab offen zu, wie schwer es für ihn war, die Sommer-Weltmeisterschaft zu verpassen. Wie Goal.com berichtet, reflektierte der junge Fußballer nach dem deutlichen Sieg gegen Kroatien über seine Emotionen und seine Zukunft in der Nationalmannschaft. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In der Partie im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán besiegten die amtierenden Weltmeister ihre Gegner mit 4:1. Diese Begegnung war das erste Heimspiel für die Gastgeber, seit sie Weltmeister wurden. Dean Huijsen, der von Cheftrainer Luis de la Fuente in die Startelf berufen wurde, agierte 90 Minuten lang souverän und trug maßgeblich dazu bei, dass sein Team die nächsten drei Punkte in der Nations League holte.

Eine schmerzhafte Entscheidung und familiäre Unterstützung

Zur Erinnerung: Huijsens Nichtberücksichtigung im 26-Mann-Kader vor der Sommer-WM hatte in der Öffentlichkeit für hitzige Diskussionen gesorgt. Diese Entscheidung führte dazu, dass zum ersten Mal in der 92-jährigen Geschichte Spaniens keine Vertreter eines Madrider Vereins im Kader der Nationalmannschaft standen. Der Trainer hielt es für notwendig, Verteidigern wie Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Eric García und Marc Pubill den Vorzug zu geben.

Als der Verteidiger nach dem Spiel in der Mixed Zone Fragen von Journalisten beantwortete, verhehlte er nicht, dass die Situation im Sommer auch seine Familie stark belastet hatte. „Es war sehr schwierig für mich. Letztendlich war es ein sehr trauriger Moment für mich und meine Familie. Aber das Wichtigste ist, dass ich zurück bin und wir uns jetzt nur noch auf die positiven Dinge konzentrieren müssen“, betonte der Spieler.

Neue Meilensteine und Zukunftspläne

Der ehemalige Juventus-Verteidiger, der an der Seite seines Teamkollegen Marc Cucurella eine solide Leistung zeigte, bewies, dass er Teil der langfristigen Pläne des Trainerstabs ist. Seine sofortige Rückkehr in die Startelf zeigt, dass das Vertrauen des Cheftrainers in ihn ungebrochen ist.

Dieser überzeugende Sieg in Sevilla baute Spaniens ungeschlagene Serie auf 40 Spiele aus. Die Schützlinge von de la Fuente führen die Gruppe A3 an und liegen drei Punkte vor England und Kroatien. Die Spanier treffen am Samstag auf Tschechien, um ihre Führung in der Gruppe zu festigen.

Für Dean Huijsen dient diese erfolgreiche Rückkehr als großartige Gelegenheit, seine Position im intensiven Wettbewerb um den Platz in der Innenverteidigung der Nationalmannschaft zurückzugewinnen.