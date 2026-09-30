Erste Hinrichtung einer Frau in Tennessee seit über 200 Jahren

Im US-Bundesstaat Tennessee ist die Hinrichtung von Christa Pike für den 30. September geplant. Sollte das Urteil vollstreckt werden, wäre sie die erste Frau, die seit über 200 Jahren in der Geschichte des Bundesstaates hingerichtet wird.

Die heute 50-jährige Pike wurde 1995 im Alter von 18 Jahren wegen des Mordes an einer Kommilitonin zum Tode verurteilt. Ihr Fall ist nach fast drei Jahrzehnten wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.

Gouverneur Bill Lee lehnte am 28. September das Gnadengesuch von Pike ab. Damit läuft das rechtliche Verfahren für die für den 30. September angesetzte Hinrichtung weiter.

Sie wurde mit 18 Jahren zum Tode verurteilt

Pike wurde für den Tod der 19-jährigen Colleen Slemmer verantwortlich gemacht, mit der sie 1995 gemeinsam am Job-Corps-Programm in Knoxville teilnahm.

In diesem Fall wurde Pike 1996 wegen Mordes ersten Grades schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Ihr damaliger Freund wurde ebenfalls verurteilt, erhielt jedoch keine Todesstrafe, da er zum Zeitpunkt der Tat erst 17 Jahre alt war.

Pike ging als eine der jüngsten Frauen, die in den modernen USA zum Tode verurteilt wurden, in die Geschichte ein.

Anwälte forderten Strafmilderung

In ihrem Gnadengesuch an den Gouverneur betonten Pikes Verteidiger, dass sie in ihrer Kindheit sexuellem Missbrauch und anderen schweren Traumata ausgesetzt war und unter psychischen Problemen litt.

Die Anwälte argumentierten, dass ein großer Unterschied zwischen der 18-jährigen Pike und der heutigen 50-jährigen Frau bestehe, und baten um eine Umwandlung der Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe. Im Gnadengesuch wurden auch Informationen über ihre Behandlung im Gefängnis und ihre Reue für die Tat angeführt.

Gouverneur änderte seine Entscheidung nicht

Nach Prüfung des Gnadengesuches erklärte der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, dass er an der staatlich verhängten Strafe festhalte.

Nach dieser Entscheidung kündigten Pikes Verteidiger an, alle verbleibenden rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Hinrichtung zu stoppen.

Der Oberste Gerichtshof von Tennessee setzte das Hinrichtungsdatum im Jahr 2025 auf den 30. September 2026 fest. In den Gerichtsunterlagen wurde vermerkt, dass es keine rechtlichen Hindernisse für die Vollstreckung gebe.

Warum steht dieser Fall so im Fokus?

Der Fall Pike hat nicht nur das Alter zum Tatzeitpunkt, sondern auch die Anwendung der Todesstrafe, schwere Kindheitstraumata und die rechtliche Debatte über die Veränderung eines Menschen über die Jahre hinweg in den Mittelpunkt gerückt.

Die Mutter der verstorbenen Colleen Slemmer unterstützt die Hinrichtung. Sie erklärte, dass sie fast dreißig Jahre lang auf Gerechtigkeit für ihre Tochter gewartet habe.

Daher gibt es zwei gegensätzliche Sichtweisen: Pikes Verteidiger führen ihr Alter und ihre schwere Kindheit als wichtige Gründe für eine Strafmilderung an, während die Familie des Opfers auf die Vollstreckung des gerichtlich festgesetzten Urteils wartet.

30. September — das entscheidende Datum

Nach dem aktuellen Plan ist die Hinrichtung von Christa Pike am 30. September 2026 festgelegt. Sollte die Vollstreckung stattfinden, wäre dies die erste Hinrichtung einer Frau in Tennessee seit über 200 Jahren.

Dieser Fall, der sich über fast 30 Jahre erstreckt, hat damit erneut komplexe Rechtsfragen wie die Todesstrafe in den USA, die Begnadigungsbefugnis und das Alter zum Zeitpunkt der Tat in die öffentliche Diskussion gebracht.