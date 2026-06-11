Starlink am Himmel über Chile: 310 Mbit/s Internet für Hubschrauber

In abgelegenen Gebieten der südlichen Gebirgsketten Chiles, wo herkömmliche Kommunikationsmittel praktisch nicht vorhanden sind, haben Hubschrauberdienste begonnen, das Starlink-Satelliteninternet zu nutzen. In den Bedingungen von Patagonien und den Anden, wo der Bau von Bodeninfrastruktur unmöglich ist, bietet das Netzwerk eine stabile Breitbandverbindung, was für die Flugsicherheit von entscheidender Bedeutung ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Chile ist seit dem Start des Dienstes im Jahr 2021 einer der wichtigsten Testmärkte für die Entwicklung von Starlink geblieben. Zuvor wurde diese Technologie eingesetzt, um abgelegene Schulen und Siedlungen anzubinden. Im November 2025 wurde im Land die Direct to Device-Funktion eingeführt, die es Smartphones ermöglicht, direkte Satellitensignale für Notfallkommunikation zu empfangen.

Im Luftfahrtsektor wurde das System an den Hubschrauberbetrieb angepasst und offiziell für den Einsatz während des Fluges zugelassen. Nach Angaben des Unternehmens kann die Ausrüstung Vibrationen, Temperaturschwankungen und Belastungen standhalten, die während des Hubschrauberbetriebs auftreten. Das System garantiert Geschwindigkeiten von bis zu 310 Mbit/s und eine Latenz von weniger als 99 ms.

Für die Besatzungen bedeutet dies die Möglichkeit, Wetterdaten in Echtzeit zu empfangen, Einsätze zu koordinieren und Videotelefonate zu führen. Es ist erwähnenswert, dass Starlink allein im Jahr 2026 bereits 11 neue Fluggesellschaften für sein Netzwerk gewinnen konnte und seine Position auf dem globalen Luftfahrtmarkt festigt.