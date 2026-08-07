Geretteter Pinguin schwimmt jahrelang 8.000 km zu seinem Retter zurück

Im Jahr 2011 fand der brasilianische Fischer Juan Pereira de Souza am Ufer einen mit Öl bedeckten und dem Tod nahen Pinguin. Er reinigte und pflegte den Vogel, gab ihm nach seiner Genesung den Namen Dindim und ließ ihn wieder ins Meer.

Doch der Pinguin schwamm nicht weit. Noch am selben Tag kehrte er zu Juan zurück.

Später wurde Dindim dafür berühmt, jedes Jahr in Richtung der Küsten Argentiniens und Chiles zu ziehen, dabei mehr als 8.000 Kilometer zurückzulegen und anschließend an den Ort zurückzukehren, an dem Juan lebte.

Eine weitere interessante Tatsache ist, dass Dindim andere Menschen nicht in seine Nähe lässt und sich auch nicht streicheln lässt. Es heißt, dass er nur Juan vertraut, der ihn gerettet hat.