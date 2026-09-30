Xiaomi stellt neuen Thermobecher mit umgekehrtem Brühsystem vor

Xiaomi hat ein neues Gerät namens Mijia Titanium Thermos Cup Tea-Water Separation Edition angekündigt, das für die Zubereitung von losem Tee und verschiedenen Aufgussgetränken unterwegs konzipiert ist. Laut ixbt.com zieht dieser einzigartige 500 ml Thermobecher mit seiner modernen Technologie und seinem praktischen Design die Aufmerksamkeit auf sich. Der Preis liegt derzeit bei 199 Yuan, wobei das Crowdfunding für den 14. Oktober dieses Jahres geplant ist. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Der Hauptunterschied dieses Modells zu ähnlichen Geräten ist sein einzigartiger Schwerkraftmechanismus. Über dem Hauptbehälter befindet sich eine transparente Kammer aus Tritan, einem modernen, extrem haltbaren und sicheren lebensmittelechten Kunststoff, die durch einen Titanfilter getrennt ist. Der Brühvorgang ist dabei besonders interessant.

Umgekehrtes Brühsystem und seine Vorteile

Um das Getränk zuzubereiten, muss der hermetisch verschlossene Thermobecher einfach umgedreht werden. Heißes Wasser fließt durch den Filter in die obere Kammer und vermischt sich mit den Teeblättern. Der Benutzer kann die Intensität des Brühvorgangs direkt durch die transparente Kammer beobachten und steuern.

Sobald der Tee die gewünschte Stärke erreicht hat, wird der Becher wieder in die normale Position gebracht. Das fertige Getränk fließt in den unteren Teil zurück, während die Teeblätter im separaten Fach verbleiben, was ein zu starkes Ziehen verhindert. Diese Lösung ist besonders praktisch für alle, die auch unterwegs hochwertigen Tee genießen möchten.

Materialqualität und zusätzliche Funktionen

Die wichtigsten konstruktiven Elemente des Geräts, einschließlich Gehäuse, Filter und Innenseite des Deckels, bestehen aus reinem Titan mit einem Reinheitsgrad von über 99 Prozent. Xiaomi betont, dass sich dieses Material durch Leichtigkeit, Korrosionsbeständigkeit und die Eigenschaft auszeichnet, dem Getränk keinen metallischen Nachgeschmack zu verleihen.

Wenn der Benutzer nur einen Standard-Thermosbehälter benötigt, kann die obere Kammer leicht entfernt und der Deckel direkt auf das Titangehäuse aufgesetzt werden. Das Gerät kann eine Temperatur von etwa 45 Grad Celsius bis zu sechs Stunden lang halten.

Für eine einfache Reinigung lassen sich der Filter und die Silikondichtungen leicht auseinandernehmen. Der Hersteller empfiehlt jedoch, die Tritan-Kammer nicht mit kochendem Wasser zu befüllen. Das neue Produkt wird in den Farben Deep Space Gray und Moonlight Silver erhältlich sein.