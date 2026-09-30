Goldmedaille eines zentralasiatischen Sportlers wegen der Schuhe aberkannt

·2·Sport
Goldmedaille eines zentralasiatischen Sportlers wegen der Schuhe aberkannt

Die kasachische Leichtathletin Yasmina To‘qsonboyeva wurde nach einem Protest ihrer Konkurrentinnen der Sieg im 42,195-Kilometer-Gehen bei den Asienspielen 2026 aberkannt. Die Sportlerin gab dies am 28. September auf ihrem Instagram-Account bekannt.

To‘qsonboyeva absolvierte die Wettkampfstrecke in 3 Stunden 22 Minuten 20 Sekundenund überquerte als Erste die Ziellinie. Dieses Ergebnis hätte für das kasachische Nationalteam die neunte Goldmedaille bei den Asienspielen bedeutet.

Nachdem die Athletin die Strecke beendet hatte, wurde jedoch offiziell Protest gegen ihr Ergebnis eingelegt. Im offiziellen Protokoll des Wettbewerbs wurde neben To‘qsonboyevas Ergebnis „Protested“ vermerkt.

Der Grund für den Protest waren die Schuhe, die die kasachische Sportlerin während des Rennens trug. Die Konkurrentinnen stellten infrage, ob das von To‘qsonboyeva verwendete ASICS Schuhmodell den Anforderungen der offiziell zugelassenen Schuhliste von World Athletics entsprach.

Daraufhin wurde das Ergebnis der Sportlerin im Marathon annulliert. Infolgedessen verlor das kasachische Team die Goldmedaille, die To‘qsonboyeva zugeschrieben werden sollte.

Interessanterweise äußerte sich To‘qsonboyeva bereits vor der endgültigen Entscheidung in den sozialen Medien. Sie erklärte, dass sie selbst im Falle einer Aberkennung der Goldmedaille erneut antreten und diese wieder gewinnen werde.

Auf diese Weise wurde der Sieg der kasachischen Athletin, die als Erste ins Ziel kam, aufgrund der Schuhproblematik unerwartet annulliert. To‘qsonboyevas Stellungnahme nach dem Wettkampf zeigt nun ihre Entschlossenheit, das Ergebnis anzufechten und erneut um den Sieg zu kämpfen.

Yasmina To‘qsonboyevaAsienspiele 2026World AthleticsASICSLeichtathletik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Goldmedaille der kasachischen Athletin bei den Asienspielen wegen ihrer Schuhe aberkanntGoldmedaille der kasachischen Athletin bei den Asienspielen wegen ihrer Schuhe aberkannt28 September 17:10Absoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den AsienspielenAbsoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den Asienspielen24 September 17:21Viertelfinale-Auslosung: Gruppenphase der Asienspiele endet mit einem PaukenschlagViertelfinale-Auslosung: Gruppenphase der Asienspiele endet mit einem Paukenschlag23 September 22:53Darya Latisheva gewinnt erneut eine Medaille bei den Asienspielen: Sie wird dreifache MedaillengewinnerinDarya Latisheva gewinnt erneut eine Medaille bei den Asienspielen: Sie wird dreifache Medaillengewinnerin22 September 14:14Drama am vierten Tag und 4 neue Bronze-Medaillen: Usbekistan fällt auf Platz 14 bei den AsienspielenDrama am vierten Tag und 4 neue Bronze-Medaillen: Usbekistan fällt auf Platz 14 bei den Asienspielen23 September 19:37Arina Tanatmisheva gewinnt erneut Silber bei den Asienspielen in Aichi-NagoyaArina Tanatmisheva gewinnt erneut Silber bei den Asienspielen in Aichi-Nagoya26 September 12:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov