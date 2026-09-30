Goldmedaille eines zentralasiatischen Sportlers wegen der Schuhe aberkannt

Die kasachische Leichtathletin Yasmina To‘qsonboyeva wurde nach einem Protest ihrer Konkurrentinnen der Sieg im 42,195-Kilometer-Gehen bei den Asienspielen 2026 aberkannt. Die Sportlerin gab dies am 28. September auf ihrem Instagram-Account bekannt.

To‘qsonboyeva absolvierte die Wettkampfstrecke in 3 Stunden 22 Minuten 20 Sekundenund überquerte als Erste die Ziellinie. Dieses Ergebnis hätte für das kasachische Nationalteam die neunte Goldmedaille bei den Asienspielen bedeutet.

Nachdem die Athletin die Strecke beendet hatte, wurde jedoch offiziell Protest gegen ihr Ergebnis eingelegt. Im offiziellen Protokoll des Wettbewerbs wurde neben To‘qsonboyevas Ergebnis „Protested“ vermerkt.

Der Grund für den Protest waren die Schuhe, die die kasachische Sportlerin während des Rennens trug. Die Konkurrentinnen stellten infrage, ob das von To‘qsonboyeva verwendete ASICS Schuhmodell den Anforderungen der offiziell zugelassenen Schuhliste von World Athletics entsprach.

Daraufhin wurde das Ergebnis der Sportlerin im Marathon annulliert. Infolgedessen verlor das kasachische Team die Goldmedaille, die To‘qsonboyeva zugeschrieben werden sollte.

Interessanterweise äußerte sich To‘qsonboyeva bereits vor der endgültigen Entscheidung in den sozialen Medien. Sie erklärte, dass sie selbst im Falle einer Aberkennung der Goldmedaille erneut antreten und diese wieder gewinnen werde.

Auf diese Weise wurde der Sieg der kasachischen Athletin, die als Erste ins Ziel kam, aufgrund der Schuhproblematik unerwartet annulliert. To‘qsonboyevas Stellungnahme nach dem Wettkampf zeigt nun ihre Entschlossenheit, das Ergebnis anzufechten und erneut um den Sieg zu kämpfen.