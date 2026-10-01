Das Ende einer Ära: Cristiano Ronaldo beendet seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft

Eines der glanzvollsten Kapitel in der Geschichte des Weltfußballs geht zu Ende. Der Kapitän und Rekordspieler der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, hat beschlossen, seine internationale Karriere endgültig zu beenden.

Laut einem aufsehenerregenden Bericht der renommierten O Jogo ist diese Entscheidung des 41-jährigen Stürmers endgültig und unwiderruflich.

Das letzte Spiel und ein unerwarteter Abschied

Die Quelle gibt an, dass das Spiel gegen Wales am 24. September im Rahmen der Nations League (1:0) das letzte offizielle Länderspiel des legendären Torjägers im Trikot Portugals war.

Die Ereignisse spitzten sich am nächsten Spieltag zu:

Unmut auf der Ersatzbank: Im Spiel gegen Norwegen (2:1) setzte Cheftrainer Jorge Jesus den Stürmer nicht ein, woraufhin Ronaldo seinen Unmut offen zeigte;

Pressekonferenz und der Schlusspunkt: Nachdem der Trainer auf der Pressekonferenz andeutete, dass der Kapitän auch das Spiel gegen Dänemark verpassen könnte, verließ Ronaldo fluchtartig das Trainingslager;

Kein Zurück: Der Stürmer wird nicht mehr zur Nationalmannschaft zurückkehren – seine internationale Laufbahn endet damit abrupt.

Unerreichbare Statistiken: Absolute Rekorde für die Geschichtsbücher

Obwohl der Abschied von Unstimmigkeiten und Schlagzeilen überschattet wurde, bleibt Ronaldos über 20-jähriges Erbe in der Nationalmannschaft der absolute Höhepunkt der Fußballgeschichte:

234 Länderspiele: Weltrekord für die meisten Einsätze im Nationaltrikot in der Geschichte des Weltfußballs;

146 Tore: Der absolute Torrekord in der Geschichte der internationalen Nationalmannschaften.

Der ehemalige Star von Real Madrid gewann mit seinem Land die Europameisterschaft 2016 und die Nations League 2019. Sein plötzlicher und abrupter Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist ein schwerer Schlag, nicht nur für die portugiesischen Fans, sondern für die gesamte Fußballwelt.