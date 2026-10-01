Usbekisches Schach auf Weltebene: Rustam Kasimjanov zum FIDE-Ehrenvizepräsidenten ernannt

Das usbekische Schach hat einen weiteren historischen Erfolg auf internationaler Ebene erzielt. Der FIDE-Weltmeister von 2004, der legendäre Großmeister und renommierte Trainer Rustam Kasimjanov, wurde zum Ehrenvizepräsidenten des Weltschachverbandes (FIDE) ernannt.

UzChess Berichten zufolge handelt es sich bei dieser Position um einen neu geschaffenen Status innerhalb der FIDE-Struktur. Rustam Kasimjanov gehört damit zu den nur vier Experten weltweit, denen diese hohe Anerkennung zuteilwurde. Seine unvergleichliche Erfahrung als Spieler und Trainer wird nun eine Schlüsselrolle in der globalen Entwicklungsstrategie des Verbandes spielen.

Hulkar Tohirjonova Zentralasien wurde zum führenden Schachzentrum

Eine weitere wichtige Ernennung innerhalb der Organisation hat die Position der usbekischen Schachschule in der Region gestärkt:

Präsidentin der Zone 3.4: Die FIDE-Schiedsrichterin und FIDE-Meisterin der Frauen (WFM) Hulkar Tohirjonova wurde zur Präsidentin der FIDE-Zone 3.4 gewählt, die Zentralasien umfasst.

Abdeckungsbereich: Zu dieser verantwortungsvollen Zone gehören 6 Länder: Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Afghanistan.

Diese beiden bedeutenden Ernennungen sind ein klarer Beweis dafür, dass sich das usbekische Schach nicht nur bei der Ausbildung von Weltmeistern und Olympiasiegern, sondern auch in der internationalen Sportpolitik und Verwaltung zu einem führenden Zentrum entwickelt.