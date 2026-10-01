„Ich werde die Wahrheit zur rechten Zeit sagen“: Ronaldo erklärt seinen vorzeitigen Abschied aus der Nationalmannschaft

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„Ich werde die Wahrheit zur rechten Zeit sagen“: Ronaldo erklärt seinen vorzeitigen Abschied aus der Nationalmannschaft

Nachdem er das Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft vorzeitig verlassen hat, Cristiano Ronaldo hat endlich sein Schweigen gebrochen. Zu dem Aufsehen erregenden Vorfall kurz vor dem wichtigen Spiel gegen Dänemark am 3. Spieltag der Nations League äußerte sich der Stürmerstar über den Insider Fabrizio Romano mit einer offiziellen Stellungnahme.

Die Worte des 41-jährigen Kapitäns deuten darauf hin, dass die Stimmung innerhalb der Nationalmannschaft nicht so harmonisch ist wie behauptet und dass hinter der Entscheidung ernsthafte Gespräche stecken.

Gespräch mit dem Präsidenten und ein geheimnisvolles Versprechen

In seiner Erklärung enthüllte Ronaldo, was ihn zu der Entscheidung bewegte, das Team zu verlassen:

„Nach der Pressekonferenz des Cheftrainers und meinem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbandes habe ich beschlossen, das Trainingslager der Nationalmannschaft zu verlassen.

Wenn die Zeit reif ist, werde ich allen Portugiesen die ganze Wahrheit darüber sagen, warum ich die portugiesische Nationalmannschaft verlassen habe, der ich immer treu gedient habe. Jetzt ist es an der Zeit, Portugal und all meinen Teamkollegen viel Glück zu wünschen.“

Was geschah hinter den Kulissen?

Die Ereignisse deuten darauf hin, dass die Spannungen im Lager bereits seit einigen Tagen bestanden:

  • Konflikt im Training: Obwohl Cheftrainer Jorge Jesus betonte, dass es keine Probleme im Team gäbe, hatte Ronaldo das Training vorzeitig abgebrochen.

  • Das Signal des Trainers: Auf der Pressekonferenz deutete Jesus an, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass der Stürmer im Spiel gegen Dänemark nicht zum Einsatz kommen würde.

  • Eiliger Abflug: Kurz nach diesen Vorfällen verließ der erfahrene Torjäger Kopenhagen und nach Saudi-Arabien zu fliegen.

Obwohl Ronaldo seinen Teamkollegen viel Glück wünschte, deutet sein Versprechen, „die Wahrheit zur rechten Zeit zu enthüllen“, auf einen ernsthaften Konflikt zwischen der Führung des portugiesischen Fußballs und dem Trainerstab hin. Diese Aussage hat die Diskussionen darüber, ob seine 20-jährige Karriere in der Nationalmannschaft vor dem Aus steht, weiter angeheizt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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