Ungewöhnliche Looks auf der Paris Fashion Week präsentiert (Video)

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Ungewöhnliche Looks auf der Paris Fashion Week präsentiert (Video)

Am 28. September 2026 wurde im Rahmen der Paris Fashion Week auf der Place de la République in der französischen Hauptstadt die Frühjahr-Sommer-Kollektion 2027 der Marke Matières Fécales präsentiert. Es wurde angemerkt, dass dies das erste Mal war, dass eine Modenschau auf diesem Platz stattfand.

An der Kollektion mit dem Titel „The Ninety-Nine Percent“ („99 Prozent“) nahmen 99 Models teil. Alle von ihnen waren People of Color, und die Designer Steven Raj Bhaskaran und Hanna Rose Dalton wollten mit der Kollektion auf die Repräsentation verschiedener Gruppen und Kulturen in der Modewelt aufmerksam machen.

Die Show präsentierte Kleidung in Weiß, Schwarz und Rot, voluminöse Kleider, Outfits aus Leder und Denim sowie verschiedene Kopfbedeckungen und ungewöhnliche Accessoires. Einige Looks enthielten auch Stoffe und Drapierungen, die an den indischen Sari erinnern.

Einige Looks der Show, insbesondere Models mit komplett weiß geschminkten Gesichtern, zogen die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich. Zudem wurden Outfits gezeigt, die von religiösen und kulturellen Symbolen inspiriert waren, sowie Kleidung mit der Aufschrift „Resist“.

Mit dieser Kollektion setzen die Designer von Matières Fécales das Thema Reichtum und Elite der vorangegangenen Saison fort, konzentrieren sich diesmal jedoch auf die breiten Schichten der Gesellschaft, Individualität und Repräsentation. Die Show sorgte aufgrund ihres extremen Make-ups und ihrer theatralischen Looks auch in den sozialen Medien für Diskussionen.

Matières FécalesParis Fashion WeekThe Ninety-Nine PercentSteven Raj BhaskaranMode
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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