Ronaldos 20-jährige Hingabe wiegt schwerer als ein emotionaler Moment: Was passiert im Lager von Portugal?

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, äußerte sich zu den Aufregungen nach dem Spiel gegen Norwegen (2:1). Nach der Begegnung, in der er auf der Bank saß, sorgte Cristiano Ronaldodafür, dass er das Spielfeld nach dem Schlusspfiff verließ, ohne sich von den Fans im Stadion zu verabschieden, was in der Presse für hitzige Diskussionen sorgte.

In einem Interview mit der renommierten portugiesischen Record betonte der erfahrene Fachmann, dass es innerhalb der Mannschaft keine Spaltung gebe, und bewertete die Emotionen des Kapitäns aus einer professionellen Perspektive.

„Die Loyalität von 20 Jahren kann man nicht vergessen“

Auf die Frage der Journalisten, ob Ronaldos Verhalten die Atmosphäre in der Kabine und seinen Status als Führungspersönlichkeit gefährde, antwortete Jesus scharf und gelassen:

„Das war nur eine Enttäuschung, die 10, 15 oder 20 Sekunden dauerte. Das schmälert keineswegs seine 20-jährige Treue zur Nationalmannschaft. Man kann für ein paar Sekunden verärgert sein, aber fünf Minuten später feiern wir alle gemeinsam den wichtigen Sieg unseres Nationalteams.“

„Zeigen Sie mir einen Spieler, der sich noch nie mit seinem Trainer gestritten hat“

Der Trainer erklärte, es sei unangemessen, diesen Vorfall überzubewerten, und betonte, dass auch andere Führungsspieler des Teams die Situation als natürlich empfunden hätten:

Mannschaftsklima: „Ich kann in meinem Namen sowie im Namen von Bernardo Silva und Bruno Fernandes sagen, dass niemand diesem Thema große Bedeutung beimisst“;

Die Wahrheit im Fußball: „Solche Situationen kommen bei jedem vor. Können Sie mir einen einzigen Spieler zeigen, der in seinem Leben noch nie Probleme mit seinem Trainer hatte, nie in einen Konflikt geraten ist oder nie über sich selbst oder den Trainer verärgert war?“;

Blick in die Zukunft: „Das sind normale Prozesse, denen jeder im Sport und im Leben begegnet. Wichtig ist, die Dinge aus einer breiteren Perspektive zu betrachten und weiterhin nach vorne zu schauen.“

Obwohl die ruhigen und diplomatischen Antworten von Jesus darauf abzielten, die Spannungen im portugiesischen Lager abzubauen, bleibt die künftige Rolle von Ronaldo im Team ein zentrales Thema für Fans und Medien.