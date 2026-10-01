Überraschender Rückschlag vor dem Spiel gegen Dänemark: Ronaldo verlässt das Trainingslager von Portugal

Unerwartete Spannungen sind rund um die portugiesische Nationalmannschaft aufgekommen. Der Kapitän und Anführer des Teams, Cristiano Ronaldo, hat das Trainingslager vorzeitig verlassen, kurz vor dem wichtigen Spiel gegen Dänemark am 3. Spieltag der Nations League.

Laut Berichten der renommierten spanischen Zeitung Marca plant der 41-jährige Stürmerstar, in den kommenden Stunden mit seinem Privatjet von Madrid aus zu seinem Verein in Saudi-Arabien zu fliegen.

Geheimnisvolle Trainingspause und Trainer-Statement

Dieser Vorfall hat die ohnehin angespannte Stimmung rund um die Nationalmannschaft weiter angeheizt. Zuvor gab es Berichte, dass Ronaldo das Training vorzeitig abgebrochen und den Platz verlassen habe.

Obwohl Cheftrainer Jorge Jesus auf der Pressekonferenz betonte, dass es innerhalb des Teams keine Konflikte gebe und die Atmosphäre gesund sei, konnten seine weiteren Aussagen die Zweifel nicht ausräumen. Jesus gab offen zu, dass die Wahrscheinlichkeit hoch sei, dass der Kapitän im Spiel gegen Dänemark nicht zum Einsatz kommen werde. Dass der Spieler kurz nach seinem Abgang vom Training nach Saudi-Arabien reist, deutet auf eine Krise hin.

Situation in der Nations League: Sinkt der Bedarf an Ronaldo?

Der Start Portugals in diesen Wettbewerb verläuft für Ronaldo eher schleppend:

Gegen Wales (1:0): Cristiano stand in der Startelf und spielte 67 Minuten, konnte jedoch weder ein Tor noch einen Assist erzielen.

Gegen Norwegen (2:1): Der Trainerstab ließ den Routinier auf der Bank, und er kam gar nicht zum Einsatz.

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse mehren sich die Spekulationen, dass Jorge Jesus den Fokus darauf legt, das Team ohne Ronaldo zu formen, was möglicherweise den Unmut des Kapitäns ausgelöst haben könnte.

Der Dänemark-Test und eine ungewisse Zukunft

Portugal trifft am 1. Oktober im Parken-Stadion in Kopenhagen auf Dänemark. In einer Phase, in der es um wichtige Punkte in der Tabelle geht, wird Ronaldos Ausfall und sein Verlassen des Teams zweifellos für große Diskussionen beim portugiesischen Fußballverband und unter den Fans sorgen.

Bisher haben weder Ronaldo selbst noch seine Vertreter eine offizielle Stellungnahme abgegeben. Doch diese Entscheidung wirft ernsthafte Fragen über seine Zukunft auf der internationalen Bühne auf.