Die Verantwortlichen der Premier-League-Klubs fordern, dass die Sanktionen gegen Manchester City, das wegen Verstößen gegen Finanzregeln für schuldig befunden wurde, noch vor Ende der laufenden Saison strikt umgesetzt werden. Nach der sensationellen Anklage wegen der künstlichen Aufblähung von Einnahmen um über 900 Millionen Pfund äußerten Vertreter rivalisierender Vereine die Sorge, dass eine Verzögerung der Sanktionen den aktuellen Titelkampf in ein zweifelhaftes Licht rücken könnte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, bestätigte die Premier League am Dienstag, dass der Verein in allen Anklagepunkten bezüglich finanzieller Unregelmäßigkeiten zwischen den Spielzeiten 2009/10 und 2017/18 für schuldig befunden wurde. Sollten die Konsequenzen für Manchester City nicht rechtzeitig festgelegt werden und der Verein erneut den Titel gewinnen, könnte dies zu erheblichen Unsicherheiten im Wettbewerb führen.

Der Druck auf die unabhängige Kommission, schnell zu handeln, wächst. Das unabhängige Gremium stellte fest, dass der Verein seine Einnahmen durch „gefälschte“ Sponsorenverträge künstlich um mehr als 900 Millionen Pfund aufgebläht hat. Ein Vereinsvertreter, der gegenüber BBC Sport anonym blieb, betonte, dass eine schnellstmögliche Klärung der Situation im Interesse aller liege.

Sanktionen und Berufungsverfahren

Auf die Frage, ob ein schnelles Ende des Verfahrens realistisch sei, fügte der Beamte hinzu, dass die Risiken offensichtlich seien und vermieden werden müssten. Manchester City hat alle Vorwürfe kategorisch zurückgewiesen und angekündigt, bis Ende dieser Woche offiziell Berufung einzulegen.

Gemäß den Regeln der Premier League muss ein Berufungsverfahren innerhalb von maximal 12 Wochen nach Einreichung abgeschlossen sein. Manchester City-Geschäftsführer Ferran Soriano deutete jedoch an, dass der Prozess lange dauern könnte. Dennoch betonte die Liga in einer offiziellen Stellungnahme den Wunsch, den Fall so schnell wie möglich abzuschließen, um langwierige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.

Es ist erwähnenswert, dass Manchester City den Fall nicht vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) bringen kann, weshalb der letzte Ausweg eine Anrufung des High Court sein könnte. In Kürze wird die unabhängige Kommission spezielle Anhörungen zu den Sanktionen abhalten, die über die Zukunft des Vereins entscheiden werden.