Touristin in Dagestan trotz Weigerung von Plattform gestoßen (Video)

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Touristin in Dagestan trotz Weigerung von Plattform gestoßen (Video)

In der Sulak-Schlucht in Dagestan kam es während einer Extrem-Attraktion zu einem Zwischenfall mit einer Touristin. In den sozialen Medien verbreitete sich ein Video, das zeigt, wie eine 41-jährige Moskauerin im letzten Moment vor dem Sprung an einer Tarzan-Schaukel zurückschreckt, die Instruktoren sie jedoch dennoch an den Rand der Plattform drängen. Dies berichtete MK.

Im Video ist zu sehen, wie die Frau aus Angst Widerstand leistet und deutlich macht, dass sie nicht springen möchte. Sie fleht die Instruktoren an, sie nicht hinunterzustoßen. Trotz ihres Widerstands und ihrer Rufe nach Hilfe durch ihren Ehemann bringen die Männer sie an den Rand der Plattform. In einigen Aufnahmen ist zu sehen, wie einer der Instruktoren gegen das Bein der Frau tritt, um sie zum Vorwärtsgehen zu zwingen. Kurz darauf löste sich der Mechanismus und die Frau stürzte in die Tiefe.

Bemerkenswert ist, dass das Video Berichten zufolge von den Betreibern der Attraktion selbst zu Werbezwecken in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Die Aufnahmen lösten jedoch heftige Empörung und Kritik unter den Nutzern aus. Viele betonten, dass es inakzeptabel sei, einen Touristen ohne dessen Zustimmung zum Sprung zu zwingen.

Bisher liegen keine weiteren offiziellen Details oder Informationen zu einer rechtlichen Bewertung des Vorfalls vor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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