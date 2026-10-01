Sensation beim Golfpokal: Halbfinalpaarungen stehen fest

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Sensation beim Golfpokal: Halbfinalpaarungen stehen fest

Saudi-Arabien Die Gruppenphase des prestigeträchtigen Golfpokals, der auf den grünen Rasenflächen von Saudi-Arabien ausgetragen wird, ist beendet. Die Spiele des letzten 3. Spieltags der Gruppe B boten den Fans sowohl einen intensiven taktischen Kampf als auch ein echtes sensationelles Ergebnis.

Im Spiel, in dem es um den Gruppensieg ging, trennten sich Katar und die VAE mit einem Unentschieden (1:1). Damit erreichten beide Teams 7 Punkte und zogen in die nächste Runde des Wettbewerbs ein.

5 Tore gegen Bahrain: Die Sensation des Spieltags

Das herausragendste und aufsehenerregendste Ereignis des Tages ereignete sich im Spiel zwischen Bahrain und dem Jemen. Die jemenitischen Spieler, die als Außenseiter galten, durchbrachen die gegnerische Abwehr und erzielten tatsächlich 5 Tore (5:2).

Während dieser Sieg es dem Jemen ermöglichte, das Turnier mit einem positiven Abschluss und 3 Punkten zu beenden, verabschiedete sich Bahrain ohne einen einzigen Punkt aus dem Wettbewerb.

Statistik des 3. Spieltags und Torschützen:

  • VAE — Katar 1:1

    Tore: Saleh (45+4) — Almoez (33).

  • Bahrain — Jemen 2:5

    Tore: Humood (6), Madan (67) — Al-Gahwashi (18), Al-Matari (31), Al-Wasmani (40, 90+5), Abbas (44).

Aufeinandertreffen der kontinentalen Giganten im Halbfinale

Nach Abschluss der Gruppenphase sehen die Halbfinalpaarungen des Turniers wie folgt aus:

  • Katar — Saudi-Arabien: Katar, das sich die Gruppenführung teilte, steht im Halbfinale vor einer ernsthaften Prüfung. Sie treffen auf die Gastgeber des Turniers, Saudi-Arabien, die in Gruppe A eine 100-prozentige Bilanz vorweisen konnten und souveräne Tabellenführer waren. Saudi-Arabien wird auf dem Platz stehen.

  • VAE — Oman: Die VAE, die sich das Play-off-Ticket gesichert haben, treffen auf einen disziplinierten und schwierigen Gegner, der in Gruppe A den zweiten Platz belegte: das Team aus Oman.

Es wird erwartet, dass die entscheidenden Spiele um die Haupttrophäe der Golfregion einen kompromisslosen und intensiven Kampf bieten werden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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