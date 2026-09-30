Situation zwischen Cristiano Ronaldo und dem Nationaltrainer geklärt

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft äußerte sich zu den jüngsten Spannungen im Team und den Missverständnissen mit Cristiano Ronaldo. Dass der erfahrene Stürmer, der in der Champions League und auf internationaler Bühne enorme Erfolge erzielt hat, auf der Bank gelassen wurde, sowie die Spannungen nach dem Spiel gegen Norwegen stehen im Fokus der Fußballwelt. Obwohl die Nationalmannschaft ihren Siegeszug in der Nations League fortsetzt, wird die Unzufriedenheit des Starspielers in der Presse heiß diskutiert. Dies berichtet Goal.com .

Wie Goal.com berichtet, äußerte der 41-jährige Cristiano Ronaldo seinen Unmut, nachdem er im Spiel gegen Norwegen nicht eingewechselt wurde. Obwohl Portugal das Spiel mit 2:1 gewann, sorgte der Verbleib des Stürmers auf der Bank für gewisse Missverständnisse im Teamlager. Die Führung des nationalen Fußballverbandes musste sofort eingreifen, um die Situation zu beruhigen.

Fehler des Trainers und Missverständnis auf der Bank

Auf der Pressekonferenz sprach der Cheftrainer offen über seine Taktik und Pläne und betonte, dass es eine vorherige Absprache mit dem Spieler gegeben habe. Er gab zu, dass er seine Entscheidung aufgrund des Spielverlaufs ändern musste, räumte jedoch ein, in diesem Prozess einen Fehler gemacht zu haben. Laut dem Trainer habe es die Spannungen im Team erhöht, dem Spieler Anweisungen zu geben und ihn dann doch nicht einzusetzen.

„Ich hatte vorher mit Cristiano gesprochen. Wir kennen seine körperlichen Möglichkeiten genau und haben dementsprechend geplant. Doch während des Spiels dachte ich, dass seine Hilfe nötig sein könnte, und ließ ihn in der 45. Minute aufwärmen. Da habe ich einen Fehler gemacht; ich hätte ihn 15 Minuten später aufwärmen lassen sollen“, betonte der Cheftrainer.

Eingreifen des Verbandes und Trainingssituation

Nach der Eskalation sah sich der Präsident des portugiesischen Fußballverbandes, Pedro Proença, gezwungen, direkt einzugreifen. Am Dienstagabend traf sich der Präsident mit dem Cheftrainer und dem Kapitän, um die Gerüchte aus der Welt zu schaffen und die Beziehung zu klären. Berichte in der Presse, der Spieler würde das Training boykottieren, wurden als völlig grundlos bezeichnet.

Der Nationaltrainer wies die Gerüchte zurück, Ronaldo habe nicht am Training teilgenommen, und betonte, dass er zusammen mit anderen verletzten Spielern Regenerationsübungen absolviert habe. Er sagte, ein Profi wie Cristiano würde das Training niemals verweigern, und der Besuch des Präsidenten sei lediglich ein routinemäßiges Gespräch gewesen.