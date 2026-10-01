Apple führt erstmals seit einem Jahrzehnt austauschbare Batterien in AirPods ein

Zum ersten Mal in der Geschichte seiner beliebten kabellosen Ohrhörer hat Apple eine neue Generation von AirPods mit Reparierbarkeitsfunktionen vorgestellt. Laut ixbt.com, während renommierte iFixit-Experten früheren Modellen konsequent null Punkte gaben, erhielt das neue Gerät diesmal 2 Punkte. Obwohl dieser Wert immer noch bedeutet, dass das Gerät nahezu nicht zu reparieren ist, wird diese Änderung als wichtiger Schritt für die Technologiewelt gewertet. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Es ist bekannt, dass alle bisher veröffentlichten AirPods-Modelle so zusammengebaut waren, dass sie absolut nicht reparierbar waren, und man musste das Gehäuse einfach aufbrechen, um an das Innere zu gelangen. Genau aus diesem Grund bewerteten iFixit-Experten sie immer mit 0 Punkten. Bei der neuen Generation der Ohrhörer hat sich diese Tradition leicht geändert, und den Benutzern wurde zumindest theoretisch die Möglichkeit gegeben, die Batterie selbst auszutauschen.

Unabhängige Reparatur und ihre Komplexität

Experten haben getestet, ob die neuen Ohrhörer auch ohne spezielle Vorrichtungen und professionelle Werkzeuge zerlegt werden können. Es stellte sich heraus, dass man den Ohrhörer fest fixieren und den oberen Teil stark erhitzen muss. Danach ist es möglich, die Batterie zu erreichen, was die erste positive Veränderung nach einer zehnjährigen Pause darstellt.

Außerdem haben die Apple-Ingenieure Änderungen an der Struktur der Batterien vorgenommen. Das Unternehmen ist zu Batterien mit polaren Kontaktstiften zurückgekehrt. Aufgrund der Einzigartigkeit ihres Designs kann die Batterie des linken Ohrhörers jedoch nicht in den rechten Ohrhörer eingebaut werden, da sie nicht kompatibel sind.

Bleibende Probleme und Ausblick

Experten weisen jedoch darauf hin, dass trotz dieses kleinen Erfolgs weiterhin ernsthafte Schwierigkeiten bei der Konstruktion der Ohrhörer bestehen. Um vom Batteriewechsel zu anderen Teilen zu gelangen, muss man immer noch das Gehäuse schneiden oder aufbrechen. Zudem bleibt das Ladecase so unzerlegbar und nicht reparierbar wie zuvor.

Obwohl 2 Punkte eine sehr niedrige Bewertung sind, wird dies als Apples erster Schritt in Richtung einer längeren Lebensdauer und teilweisen Reparierbarkeit seiner Gadgets gewertet. Es bleibt zu hoffen, dass Technologiegiganten diese Werte in Zukunft unter dem Druck von Umweltauflagen und Benutzern weiter verbessern werden.