Manchester City Sponsor droht mit Klage gegen die Premier League

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Manchester City Sponsor droht mit Klage gegen die Premier League

Der englische Verein Manchester City steht vor ernsthaften Problemen abseits des Platzes. Wie die Zeitung The Sun berichtet, droht der Hauptsponsor des Teams, eine Fluggesellschaft, nach den jüngsten Entscheidungen gegen den Verein mit einer Klage gegen die englische Premier League. Dieser Konflikt sorgt für einen der größten Finanzskandale im englischen Fußball. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es wurde bekannt, dass der Verein für schuldig befunden wurde, über neun Jahre hinweg 900 Millionen Pfund durch Scheingeschäfte verschleiert zu haben. Nach diesem explosiven Urteil gab die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate eine scharfe Erklärung ab und bestätigte, dass sie rechtlichen Rat einholen werde, um ihre Interessen zu schützen.

Scharfe Einwände des Sponsors

In ihrer Erklärung betonte die Fluggesellschaft nachdrücklich, dass sie im fraglichen Zeitraum an keinen unangemessenen kommerziellen Vereinbarungen beteiligt war. Die Unternehmensführung erklärte, dass sie jegliche Schlussfolgerungen oder Unterstellungen kategorisch zurückweise. Der Sponsor kritisierte zudem scharf die Art und Weise, wie die Premier League diesen Fall der Öffentlichkeit präsentierte.

In der Erklärung des Unternehmens wurde darauf hingewiesen, dass die Situation den Ruf der Fluggesellschaft schädigt, obwohl sie in den veröffentlichten und teilweise geschwärzten Dokumenten nicht explizit genannt wurde. Die Fluggesellschaft äußerte ihren Unmut darüber, dass die Premier League sie nicht kontaktiert habe, um die Richtigkeit und Fairness der Daten zu überprüfen, auf die sie ihre Schlussfolgerungen stützte.

Forderungen an die Premier League

Nach den Anschuldigungen und der selektiven Veröffentlichung von Informationen an die Öffentlichkeit beschuldigte der Hauptsponsor die zuständige Behörde. "Die Premier League muss die Verantwortung für die Konsequenzen der Art und Weise übernehmen, wie diese Ergebnisse präsentiert wurden," heißt es in der Erklärung der Fluggesellschaft. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es zutiefst besorgt darüber sei, wie die Angelegenheit an die Öffentlichkeit gelangt ist.

Es sei daran erinnert, dass Manchester City seit der Übernahme durch das Unternehmen aus Abu Dhabi acht Meistertitel gewonnen hat. Die Vereinsführung verteidigt ihre absolute Unschuld gegenüber den Vorwürfen bezüglich der 900 Millionen Pfund an versteckten Geldern.

Reaktion von Pep Guardiola

In dieser schwierigen Zeit drückte Teammanager Pep Guardiola seine Unterstützung für seine Arbeitgeber und den Vorstand aus. Er erklärte öffentlich, dass er mehr denn je auf der Seite der Eigentümer stehe.

"Verstehen Sie mich nicht falsch: Wir werden diese Prüfung gemeinsam überstehen," sagte der spanische Experte bei seinem Kommentar zur Situation rund um den Verein. Derzeit entwickeln sich die rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Parteien zu einem der wichtigsten Themen in der Fußballwelt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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