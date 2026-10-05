Die Asian Football Confederation (AFC) leitet eine historische Reform ein, die tiefgreifende Veränderungen im kontinentalen Fußballkalender und im Qualifikationssystem vorsieht. Asean Football zufolge plant der Verband ab 2030 offiziell einen neuen Wettbewerb einzuführen — die Asian Nations League.

Dieser Wettbewerb ist nicht nur ein eigenständiger Pokal, sondern fungiert als Hauptturnier, das vollständig in das offizielle Qualifikationssystem für die Weltmeisterschaft 2034 integriert wird. Dadurch werden langweilige Freundschaftsspiele durch ernsthafte strategische Duelle ersetzt.

47 Teams und 3 Divisionen: Wie sieht das Turnierformat aus?

Gemäß dem vorgeschlagenen neuen Projekt werden alle 47 Nationalmannschaften der AFC basierend auf ihrem Ranking und Potenzial in drei Ligen (Divisionen) unterteilt:

Obere (Elite) Division: Die 18 stärksten Nationalmannschaften des Kontinents;

Übrige Divisionen: Alle anderen Mannschaften werden auf die 2. und 3. Division verteilt;

Auf- und Abstieg zwischen den Ligen: Im Turnier gilt ein klassisches Rotationssystem für Auf- und Abstiege zwischen den Divisionen.

Wie werden die WM-2034-Startplätze verteilt?

Die Phase der Nations League, die direkt mit der WM-Qualifikation verknüpft ist, wird für die kontinentalen Nationalmannschaften zum wichtigsten und bequemsten Weg zur Weltmeisterschaft:

6 direkte Quoten: Die Mannschaften, die am Ende der Spiele in der oberen Division die Plätze 1 bis 6 belegen, qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft 2034;

Play-off-Chance: Die 4 Nationalmannschaften, die in der Elite-Division die Plätze 7 bis 10 belegen, treten in Play-off-Spielen um die zwei zusätzlichen direkten Tickets für Asien an;

Interkontinentaler Wettbewerb: Das Team, das nach den Siegern der Play-offs den nächsten Platz belegt, erhält das Recht, an einem interkontinentalen Qualifikationsturnier teilzunehmen.

Eine zusätzliche und günstige Chance für Usbekistan

Die usbekische Nationalmannschaft, die sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert hat, hält ihre Position und ihr Ranking im asiatischen Fußball konstant hoch.

Experten sind der Meinung, dass unsere Vertreter einen festen Platz in der höchsten Division des neuen Systems einnehmen werden. Dies verschafft Usbekistan einen enormen strategischen Vorteil, um sich regelmäßig mit den Giganten des Kontinents zu messen, Erfahrungen zu sammeln und vor allem das Ticket für die WM 2034 direkt über die Nations League zu lösen, ohne die Schwierigkeiten der traditionellen schrittweisen Qualifikation.