Lionel Messi beendet seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, bereitet sich auf das letzte Spiel seiner glorreichen 21-jährigen internationalen Karriere vor. Wie Goal.com berichtet, wird der 39-jährige legendäre Stürmer am Dienstagabend im Estadio Monumental in Buenos Aires im Spiel gegen Benin zum letzten Mal das Nationaltrikot tragen. Es wird erwartet, dass dieses Spiel ein emotionales und unvergessliches Ereignis für die weltweite Fußballgemeinschaft und Millionen von Fans sein wird. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Im Trainingszentrum Ezeiza absolvierte das Team unter der Leitung von Lionel Scaloni die letzten taktischen Vorbereitungen. Beim Abschlusstraining waren nicht nur die aktuellen Spieler anwesend, sondern auch berühmte Landsleute aus der Vergangenheit, darunter Pocho Lavezzi, um dem Kapitän ihre Unterstützung und Ermutigung zu zeigen. Die herzliche Atmosphäre und die freundschaftliche Stimmung unter den Spielern waren während des Trainings deutlich spürbar.

Derzeit hält der erfahrene Stürmer mit 125 Toren in 207 Länderspielen den absoluten Rekord für die Nationalmannschaft. Im feierlichen Spiel gegen Benin hat er die Möglichkeit, diese Bilanz weiter auszubauen. Nach dem Training teilte Lionel Messi seine Gefühle auf seiner Social-Media-Seite und postete bewegende Fotos: „Besondere Momente, von denen ich weiß, dass ich sie vermissen werde...“

Kaderveränderungen und Sondertrikot

Vor dem bevorstehenden Abschiedsspiel sind mehrere erfahrene Mitglieder der Nationalmannschaft in den Kader zurückgekehrt. Insbesondere Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso und Nicolás Tagliafico, die in den vorangegangenen Spielen geschont wurden, sind wieder in die Startelf zurückgekehrt. Es wurde zudem bestätigt, dass der gesperrte Leandro Paredes seinen Kapitän von der Tribüne aus unterstützen wird.

Es gibt jedoch auch Ausfälle im Kader. Paulo Dybala und Nahuel Molina können an diesem Spiel nicht teilnehmen, da ihr Verein Roma ihnen die Reise untersagt hat. Für Cheftrainer Lionel Scaloni ist dieses Spiel nicht nur ein Abschied von einer Legende, sondern auch ein wichtiger Schritt, um die nächste Generation von Spielern vor dem kommenden Turnierzyklus zu testen.

Die Mannschaft wird für dieses Spiel ein speziell entworfenes Trikot tragen, um das immense Vermächtnis ihres Kapitäns im internationalen Fußball gebührend zu würdigen. Das Trikot ist mit Mustern der Maisonne und Lorbeerzweigen versehen, die symbolisch die großen Verdienste des Spielers feiern.

Nach dem Schlusspfiff in Buenos Aires wird sich der achtfache Ballon d'Or-Gewinner voll und ganz auf seine Karriere bei Inter Miami in den USA konzentrieren. Scaloni und seine Schützlinge werden ohne ihren Anführer in eine neue Ära aufbrechen.