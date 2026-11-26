Der amtierende Schachmeister, der usbekische Großmeister Nodirbek Abdusattorov begann die erste Runde des prestigeträchtigen Wettbewerbs mit einem souveränen Sieg. Unser Landsmann spielte mit den weißen Steinen gegen den gastgebenden Großmeister Shreyas Royal und besiegte seinen Gegner mit 1:0. Englische Eröffnung und Sieg nach 43 Zügen

Englische Eröffnung und Sieg nach 43 Zügen

Die Begegnung begann mit einer Englischen Eröffnung, war hart umkämpft und endete nach 43 Zügen mit einem Sieg des usbekischen Schachspielers.

In der ersten Runde Andy Woodward konnte ebenfalls gewinnen, während die anderen drei Partien unentschieden endeten. Somit teilen sich nach der 1. Runde Nodirbek Abdusattorov und Andy Woodward mit jeweils einem Punkt die Tabellenspitze.

Turnierformat und Gegner in der 2. Runde

Statistiken Details Turniermodus «Masters»-Gruppe — 10 Großmeister, Rundenturnier 9 Runden Ergebnis der 1. Runde Nodirbek Abdusattorov 1:0 Shreyas Royal (Sieg nach 43 Zügen) Turniertabelle Nodirbek Abdusattorov und Andy Woodward (je 1 Punkt — Plätze 1-2) Gegner in der 2. Runde Michael Adams (Abdusattorov spielt mit den schwarzen Steinen) Zeitpunkt der Begegnung Heute um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit

In der heutigen zweiten Runde tritt Nodirbek Abdusattorov mit den schwarzen Steinen gegen den erfahrenen englischen Großmeister Michael Adams an.

Glauben Sie, dass Nodirbek Abdusattorov den erfahrenen Michael Adams heute um 21:00 Uhr in der 2. Runde mit den schwarzen Steinen besiegen und die alleinige Tabellenführung übernehmen kann?

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