In der englischen Hauptstadt London wurden die Partien der 4. Runde des „London Chess Classic 2026“ internationalen Turniers im Hauptwettbewerb, Masters beendet. Der usbekische Großmeister Nodirbek Abdusattorov konnte in dieser Runde gegen den Lokalmatador Gawain Joneseinen wichtigen Sieg erringen.

Ein Marathon bis zum 84. Zug und der entschlossene Lauf des amtierenden Champions

Die hart umkämpfte Partie dauerte bis zum 84. Zug, an deren Ende unser Landsmann seine hohe Spielklasse unter Beweis stellte und seinen Gegner besiegte. Zur Erinnerung: Der 22-jährige Abdusattorov gewann dieses prestigeträchtige Turnier bereits in der Saison 2025 und ist in diesem Jahr nach London gereist, um seinen Meistertitel zu verteidigen.

Nach den Ergebnissen der bisherigen 4 Runden teilen sich 3 Punkte erreichend, Nodirbek Abdusattorov und der erfahrene amerikanische Großmeister Levon Aronian gemeinsam die 1.–2. Plätze der Turniertabelle.