Nodirbek Abdusattorov gewinnt in der 4. Runde des prestigeträchtigen Turniers in London
In der englischen Hauptstadt London wurden die Partien der 4. Runde des „London Chess Classic 2026“ internationalen Turniers im Hauptwettbewerb, Masters beendet. Der usbekische Großmeister Nodirbek Abdusattorov konnte in dieser Runde gegen den Lokalmatador Gawain Joneseinen wichtigen Sieg erringen.
Ein Marathon bis zum 84. Zug und der entschlossene Lauf des amtierenden Champions
Die hart umkämpfte Partie dauerte bis zum 84. Zug, an deren Ende unser Landsmann seine hohe Spielklasse unter Beweis stellte und seinen Gegner besiegte. Zur Erinnerung: Der 22-jährige Abdusattorov gewann dieses prestigeträchtige Turnier bereits in der Saison 2025 und ist in diesem Jahr nach London gereist, um seinen Meistertitel zu verteidigen.
Nach den Ergebnissen der bisherigen 4 Runden teilen sich 3 Punkte erreichend, Nodirbek Abdusattorov und der erfahrene amerikanische Großmeister Levon Aronian gemeinsam die 1.–2. Plätze der Turniertabelle.
Stand der Tabellenführer nach der 4. Runde
In diesem Wettbewerb, bei dem 10 starke Schachspieler im Rundenturnier-Modus gegeneinander antreten, ist Abdusattorov der Teilnehmer mit der höchsten Wertungszahl (2772). Bis zur Bekanntgabe der Endergebnisse stehen noch 5 weitere Runden aus.
Platz
Spieler
Land
Rating
Punkte
1–2
Nodirbek Abdusattorov
Usbekistan
2772
3,0
1–2
Levon Aronian
USA
2719
3,0
3–4
Andy Woodward
USA
2635
2,5
3–4
Igor Samunenkov
Ukraine
2610
2,5
5–7
Nihal Sarin
Indien
2720
2,0
5–7
Gawain Jones
England
2630
2,0
5–7
Luke McShane
England
2606
2,0
Glauben Sie, dass Nodirbek Abdusattorov seine Führung in den verbleibenden 5 Runden behaupten und zum zweiten Mal in Folge das «London Chess Classic» gewinnen kann?
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