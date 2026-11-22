Das in Budapest ausgetragene Total Chess Turnier endete für den usbekischen Großmeister Nodirbek Abdusattorov enttäuschend. In der Gesamtwertung des Wettbewerbs, an dem 24 Schachspieler teilnahmen, belegte unser Landsmann den 23. Platz. Dennoch erhielt er für sein Turnierergebnis ein Preisgeld in Höhe von 11.000 Dollar.

Einer der führenden Schachspieler Usbekistans, Nodirbek Abdusattorov, konnte beim Total Chess Turnier in Budapest nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen. Schwache Leistungen in den Hauptphasen des Wettbewerbs und in den Platzierungsspielen ließen ihn am unteren Ende der Gesamttabelle zurück.

Bei dem Turnier mit 24 Teilnehmern belegte Abdusattorov den 23. Platz. Für dieses Ergebnis wurde der usbekische Großmeister mit 11.000 US-Dollar prämiert.

Die Ergebnisse im Blitz- und Schnellschach entsprachen nicht den Erwartungen

Für Nodirbek Abdusattorov verliefen die Anfangsphasen des Turniers erfolglos. In den ersten 9 Runden der Blitzpartien sammelte er 2,5 Punkte und blieb auf dem 22. Platz.

Auch in der Gruppe A des Schnellschachs konnte unser Schachspieler sein Potenzial nicht voll ausschöpfen. In 10 Partien gewann Abdusattorov nur einmal, spielte sechsmal unentschieden und verlor dreimal.

Mit 9 Punkten belegte Nodirbek den 6. Platz in seiner Gruppe und musste an den Platzierungsspielen für die Ränge 21 bis 24 teilnehmen.

Das Duell gegen Praggnanandhaa wurde für Abdusattorov entscheidend

Im Halbfinale der Platzierungsspiele für die Ränge 21 bis 24 trat Nodirbek Abdusattorov gegen den indischen Großmeister Rameshbabu Praggnanandhaa an.

Der Wettkampf zwischen den beiden Schachspielern dauerte zwei Tage. Am ersten Tag setzte sich Praggnanandhaa mit einem Ergebnis von 9:11 durch.

An den Spielen des zweiten Tages lag Abdusattorov vor dem Schnellschach mit 8,5:3,5 in Führung. Doch der Sieg des indischen Schachspielers in der entscheidenden Partie änderte die Situation. Der Endstand lautete 8,5:11,5 und Praggnanandhaa zog in die nächste Runde ein.

Nach diesem Ergebnis gab es für Abdusattorov keine Möglichkeit mehr, im Turnier über den 23. Platz hinauszukommen.

Der Sieg über Vaishali sicherte Nodirbek den 23. Platz

Nach der Niederlage gegen Praggnanandhaa nahm Nodirbek Abdusattorov am Platzierungsspiel gegen Vaishali teil.

In dem zweitägigen Duell konnte der usbekische Großmeister gewinnen und das Turnier auf dem 23. Platz beenden. Dies war das höchstmögliche Ergebnis in diesem Turnier.

Der Gewinner des Total Chess Turniers erhielt 80.000 Dollar

Der Sieg beim Total Chess Turnier in Budapest ging an den iranischen Großmeister Alireza Firouzja. Er wurde für den ersten Platz im Wettbewerb mit 80.000 US-Dollar belohnt.

Nodirbek Abdusattorov beendete das Turnier auf dem 23. Platz und verdiente 11.000 Dollar.