Nodirbek Abdusattorov enthüllt das Geheimnis des Sieges im Spitzensport

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Nodirbek Abdusattorov enthüllt das Geheimnis des Sieges im Spitzensport

Einer der herausragendsten Vertreter der Weltschach-Elite, der internationale Großmeister aus Usbekistan Nodirbek Abdusattorov äußerte wichtige Gedanken zu den psychologischen Mechanismen des Erfolgs bei hochkarätigen Wettbewerben.

Obwohl er noch jung ist, schlägt der Großmeister die stärksten Schachspieler der Welt. Er betonte, dass die wahren Gründe für Niederlagen und Fehler meist nicht in den Zügen auf dem Brett liegen, sondern mit dem inneren mentalen Zustand des Sportlers zusammenhängen.

UzChess In einem Interview für das Projekt enthüllte Abdusattorov detailliert, wie man unter Stress und schwerem Druck die Ruhe bewahrt und welche Bedeutung jedes kleine Detail für den Sieg hat.

Opfer der Emotionen: Wo verlieren Schachspieler Punkte?

Nodirbek Abdusattorov teilte psychologische Wahrheiten, die er durch große Erfahrung gewonnen hat:

  • Kein reines Schach, sondern ein Nerventest: „Viele Fehler passieren nicht wegen des Schachs an sich, sondern aufgrund übermäßiger Emotionen und psychologischen Drucks“, stellt der Großmeister fest;

  • Teuer bezahlte Lektionen: Abdusattorov räumte ein, dass der Verlust von Punkten in wichtigen Partien genau auf die Unfähigkeit zurückzuführen war, Emotionen zu kontrollieren, was für ihn eine große Schule war;

  • Die Kunst, den Druck zu bewältigen: Die über Jahre und bei großen Turnieren gesammelte Erfahrung hat bei ihm die Fähigkeit geformt, sich in Situationen mit hoher Spannung vollkommen zu kontrollieren und die Ruhe zu bewahren.

Die Regel zur Bewahrung von Fokus und Energie

Auf höchstem Niveau sind jede Minute und jeder Gedanke entscheidend:

  • Die Vergangenheit hinter sich lassen: „Man muss negative Gedanken nach einer Partie hinter sich lassen. Es ist absolut unmöglich, sie in neue Spiele mitzuschleppen“, sagt Nodirbek;

  • Absolute Konzentration – nur auf dem Brett: Während des Spiels muss sich das gesamte Denken auf das Brett und die aktuelle Position konzentrieren;

  • Vermeidung von Energieverschwendung: Jeder fremde Gedanke, der Druck der Tribünen oder Gedanken an frühere Niederlagen lenken den Sportler ab und rauben das Wertvollste – die innere Energie im Kopf.

Kleine Details – der Garant für große Siege

Im Spitzenschach ist die Grenze zwischen Remis und Sieg sehr fragil, und alles wird durch Aspekte entschieden, die wie Kleinigkeiten erscheinen:

  • Entscheidende kleine Unterschiede: Wenn man das höchste Niveau erreicht, ist das taktische und strategische Wissen der Gegner nahezu gleich. In solchen Momenten bestimmen sehr kleine, unscheinbare Details das Ergebnis;

  • Die Formel zur Verbesserung des Spiels: Abdusattorov betont, dass, wenn ein Sportler unermüdlich an diesen scheinbar kleinen Mängeln und Aspekten arbeitet und sie verbessert, seine allgemeine Spielqualität deutlich auf ein neues Niveau steigt.

Der usbekische Großmeister zeigt mit diesem analytischen Ansatz, dass im modernen Sport neben physischer und theoretischer Vorbereitung auch Nerven aus Stahl und psychologische Widerstandsfähigkeit zum Hauptkriterium für die Eroberung der höchsten Gipfel geworden sind.

Nodirbek AbdusattorovSchachUzChessSportpsychologieGroßmeister
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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