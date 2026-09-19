Die 46. Schacholympiade in Samarkand hat für das usbekische Nationalteam mit einer hervorragenden Stimmung begonnen. Bei diesem historischen Turnier im eigenen Land startete die erste Herrenmannschaft erfolgreich mit Siegen in allen drei ersten Runden. Usbekistans Nummer eins im Schach, Nodirbek Abdusattorov, erklärte, welche Bedeutung dieses historische Turnier für ihn persönlich hat.

Aus Abdusattorovs Worten geht hervor, dass die Olympiade in Samarkand weit mehr als nur ein sportlicher Wettkampf ist. Für die usbekischen Schachspieler ist es eine Gelegenheit, die Ehre ihres Landes bei einem der renommiertesten Schachturniere der Welt vor heimischem Publikum zu verteidigen.

„Die Momente, auf die wir gewartet haben, sind gekommen. Wir richten zum ersten Mal ein Turnier dieser Größenordnung in unserer Heimat aus. Natürlich ist das ein riesiger Stolz für unsere Jungs.“

Wie hat die historische Olympiade in Samarkand für Usbekistan begonnen?

Die 46. Schacholympiade begann am 16. September in Samarkand. Als Gastgeberland nimmt Usbekistan mit jeweils drei Teams im offenen und im Damen-Wettbewerb teil. Zur ersten Herrenmannschaft gehören Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vokhidov und Mukhiddin Madaminov. Der Kapitän des Teams ist Rustam Kasimdzhanov.

Gleich am ersten Turniertag besiegte Usbekistan-1 das Team aus Jamaika mit 4:0. Am ersten Brett gewann Nodirbek Abdusattorov seine Partie gegen Joshua Christie.

In der zweiten Runde setzte das usbekische Hauptteam seinen Lauf mit einem Sieg gegen Peru fort. In der dritten Runde wurde das starke Team aus Österreich mit 3:1 geschlagen.

In der 3. Runde spielte Abdusattorov remis, aber das Team gewann erneut

Im zentralen Duell gegen Österreich traf Nodirbek Abdusattorov am ersten Brett auf Kirill Alekseenko. Die Begegnung endete mit einem Unentschieden.

Gleichzeitig gewannen Javohir Sindarov und Mukhiddin Madaminov ihre Partien und sicherten dem Team wichtige Punkte. Auch Nodirbek Yakubboev erzielte ein Remis. Infolgedessen gewann Usbekistan-1 gegen Österreich mit 3:1.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass das Hauptteam von Usbekistan in den ersten drei Runden jeweils siegreich war.

„Wir geben unser Bestes“

Für Nodirbek Abdusattorov verleiht der Heimvorteil dem Turnier einen besonderen Geist und eine zusätzliche Verantwortung.

Wie der Schachspieler betonte, spielt das Nationalteam in jeder Partie nicht nur für das persönliche Ergebnis, sondern spürt auch das Vertrauen des ganzen Landes.

„Wir geben gemeinsam mit unserem Team unser Bestes. Wie Sie sehen können – drei Siege nach drei Runden.“

Diese Worte von Abdusattorov verdeutlichen die Einstellung des usbekischen Teams zum Turnier. Die Olympiade auf heimischem Boden ist für die Schachspieler gleichzeitig eine große Chance und eine große Verantwortung.

Warum ist diese Olympiade für das usbekische Schach von besonderer Bedeutung?

Das Turnier in Samarkand in Usbekistan hat als erste jemals dort ausgetragene Schacholympiade historische Bedeutung. Über 200 Länder nehmen teil, und im offenen Wettbewerb sind 207 Teams gemeldet.

Usbekistan ist mit einem starken Kader angetreten. Das Hauptteam ist mit einem Durchschnitts-Rating von 2720 an dritter Stelle der Setzliste geführt. Im Team spielen einer der stärksten jungen Großmeister der Welt, Javohir Sindarov, sowie Nodirbek Abdusattorov am ersten Brett.

Daher stößt jede Partie in Samarkand nicht nur bei Schachfans, sondern auch im gesamten usbekischen Sport auf großes Interesse.

Abdusattorov: Das Hauptziel ist es, das Vertrauen zu rechtfertigen

An einem zentralen Punkt seiner Ausführungen sprach Nodirbek Abdusattorov über das Vertrauen des Volkes und des Staatspräsidenten.

„Wir geben in jedem Spiel alles, um das Vertrauen unseres Volkes und unseres Präsidenten zu rechtfertigen.“

Diese Worte zeigen, wie wichtig die moralische Komponente der Olympiade in Samarkand für das usbekische Nationalteam ist.

Im Schach hat jede Partie ein eigenes Szenario. In einer Partie kann ein Sieg, in einer anderen ein Remis erzielt werden. Doch im Format der Olympiade wird das Endergebnis durch Mannschaftspunkte bestimmt. Aus dieser Sicht beschränkt sich Abdusattorovs Aufgabe am ersten Brett nicht nur auf den Sieg – er vertritt die Interessen des Teams gegen den stärksten Spieler des Gegners.

Die Ergebnisse der ersten drei Runden in Samarkand haben dies gezeigt: Abdusattorov gewann in der ersten Runde und trug in den folgenden Partien zum Gesamtergebnis des Teams bei.

Usbekistan stehen nun noch schwierigere Partien bevor

Die Olympiade tritt gerade erst in ihre entscheidenden Phasen ein. Die drei Siege in den ersten drei Runden haben dem Nationalteam einen wichtigen Start ermöglicht, doch es warten noch viele Partien gegen starke Gegner.

Aktuell belegt das Team Usbekistan-1 vordere Plätze in der Tabelle. Nach der dritten Runde liegt die erste Herrenmannschaft nach Tie-Break-Wertung auf dem 4. Platz.

In den Worten von Nodirbek Abdusattorov kommt die Stimmung des Teams klar zum Ausdruck: Das historische Turnier findet zu Hause statt, drei Siege wurden in den ersten drei Runden erzielt, und nun wird jede neue Partie mit noch größerer Verantwortung gespielt.

Auf den Schachbrettern in Samarkand stehen noch viele spannende Duelle bevor. Für die usbekischen Fans ist das Wichtigste, welches Ergebnis das Nationalteam zu Hause erzielen wird. Wie Abdusattorov sagte, ist es die Hauptaufgabe der Schachspieler, in jedem Spiel ihr Bestes zu geben und das Vertrauen des Landes zu rechtfertigen.