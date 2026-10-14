Michael Page enthüllt Details seines spektakulären Vertrags mit Misfits Boxing

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Michael Page enthüllt Details seines spektakulären Vertrags mit Misfits Boxing

Der 39-jährige berühmte englische Kämpfer Michael Page gab nach seinem Abschied von der UFC eine aufsehenerregende Erklärung ab. Nachdem sich die Wege des erfahrenen Sportlers nach dem Sieg über den usbekischen Kämpfer Nursulton Ruziboev im September getrennt hatten, setzt er seine Karriere nun bei der Promotion Misfits Boxing fort.

Yahoo In einem Interview mit dem Magazin betonte Page, dass die finanziellen Bedingungen in der neuen Liga deutlich lukrativer seien als das Angebot der weltweit führenden MMA-Organisation.

«Weniger Kämpfe und doppelt so viel Honorar»

Obwohl Michael Page keine exakten Zahlen zu seinem neuen Vertrag nannte, enthüllte er, dass die Vereinbarung finanziell um ein Vielfaches attraktiver sei:

  • Finanzielles Wachstum: «Ich habe die UFC verlassen und verdiene in kürzerer Zeit mehr – etwa doppelt so viel», sagte der Sportler;

  • 3 Kämpfe reichen aus: Der neue Vertrag ist auf nur 3 Kämpfe ausgelegt. Laut Page wird er in diesen drei Kämpfen mehr verdienen, als er während seiner gesamten Zeit bei der UFC eingenommen hat;

  • Dankbarkeit: «Es ist sehr erfreulich. Ich habe hart gearbeitet und glaube, dass ich es voll und ganz verdient habe, deshalb bin ich mit meiner jetzigen Situation zufrieden», fügte er hinzu.

Kritik an der UFC-Führung: «Kämpfer werden eingeschränkt»

Page trat 2024 der UFC bei und konnte 5 seiner 6 Kämpfe im Oktagon gewinnen. Die Politik der Promotion stellte ihn jedoch nicht zufrieden:

  • Hindernis für Kreativität: Der Sportler erklärte, dass die Führung der Liga seinen einzigartigen, unkonventionellen und unterhaltsamen Stil (seine Kreativität) eingeschränkt habe und keine interessanten, großen Kämpfe für ihn organisierte;

  • Kritik an der Ligapolitik: «Meiner Meinung nach ist das eine Schande. Ich denke, die UFC könnte viel mehr für ihre Kämpfer tun und sie stärker unterstützen», betonte der englische Veteran;

  • Anerkennung des MMA-Giganten: Dennoch schmälert er nicht den Status der Liga: «Wie auch immer, ob man sie mag oder nicht, sie sind die größte Organisation für Mixed Martial Arts weltweit. Man muss sie respektieren, dort sind wirklich hochtalentierte Kämpfer versammelt».

Michael Pages Wechsel zum Boxen und sein Beitritt zu Misfits Boxing versprechen seinen Fans neue, spannende Duelle.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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