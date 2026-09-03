Nursulton Ruziboev gegen Michael Page — Ein Duell zwischen Grappling-Meisterschaft und unkonventionellem Striking

Der usbekische bekannte MMA-Kämpfer Nursulton Ruziboev steht vor dem bisher bedeutendsten Kampf seiner Karriere. Am 5. September trifft unser Landsmann beim prestigeträchtigen UFC Fight Night Paris-Turnier in der französischen Hauptstadt auf den weltberühmten Michael „Venom“ Page, der für seine außergewöhnlichen Bewegungen bekannt ist.

Für den 32-jährigen Ruziboev, der derzeit auf Platz 15 der UFC-Mittelgewichtsrangliste steht, ist dies nicht nur ein weiterer Kampf, sondern ein entscheidender Schritt in Richtung der Top-10-Elite. Der 39-jährige britische Veteran Page ist bereit, nach seiner Rückkehr vom Weltergewicht in die 84-kg-Klasse seine Stärke unter Beweis zu stellen.

Ruziboevs Hauptwaffe: Dominanz am Boden und Sensationen in der ersten Runde

Die Statistiken des Kämpfers aus Andijon dürften im Lager des Gegners für ernsthafte Sorgenfalten sorgen:

Beeindruckende Finish-Quote: Nursulton hat 37 Siege, 9 Niederlagen und 2 Unentschieden auf dem Konto. Von seinen 37 Siegen wurden 21 durch Submission und 13 durch Knockout erzielt;

Der „Killer“ der ersten Runde: 26 Kämpfe des usbekischen Athleten endeten vorzeitig innerhalb der ersten 5 Minuten. Laut offiziellen UFC-Daten liegt seine Finish-Quote bei 80 Prozent;

Triumph in Baku und Siegesserie: Bei einem Kampf am 27. Juni in Baku besiegte Ruziboev den Russen Andrey Pulyaev in der 2. Minute der ersten Runde durch Submission. Dies war sein dritter UFC-Sieg in Folge und sein 13. Erfolg in den letzten 14 Kämpfen.

Die unvorhersehbare Gefahr von „Venom“: Distanzkontrolle und unkonventionelles Kickboxen

Michael „Venom“ Page (25–3) ist einer der unangenehmsten und erfahrensten stilistischen Gegner, auf die Ruziboev bisher getroffen ist:

Hände tief und täuschende Bewegungen: Pages freier Stil, der auf Karate und Kickboxen basiert, seine Fähigkeit, die Distanz zu kontrollieren, und seine kraftvollen Schläge aus unerwarteten Winkeln bringen Gegner ständig aus dem Konzept;

Erfahrung im Mittelgewicht: Der britische Kämpfer hat gefährliche Namen wie Shara Bullet und Jared Cannonier im 84-kg-Limit besiegt und ist nach einem Punktsieg gegen Sem Patterson im 77-kg-Limit ins Mittelgewicht zurückgekehrt;

Pages Aufgabe: Die Distanz wahren, Ruziboevs Annäherung verhindern und im Stand Punkte sammeln.

Das Schicksal des Kampfes: Ein Aufeinandertreffen der Szenarien

In dieser Auseinandersetzung wird der entscheidende Faktor sein, wer sein Spiel durchsetzen kann:

Ruziboevs Plan: Nursulton steht Page in Größe und Reichweite in nichts nach. Sein Hauptziel ist es, dem Engländer keinen Raum zu lassen, ihn an den Käfig zu drängen und den Kampf durch Clinch und Takedowns auf den Boden zu verlagern;

Die entscheidende 1. Runde: Wenn Ruziboev Page früh kontrollieren und zu Boden bringen kann, ist die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Sieges für unseren Landsmann sehr hoch. Sollte sich der Kampf hingegen zu einem Schlagabtausch aus der Distanz entwickeln, könnte die Erfahrung von „Venom“ den Ausschlag geben.

Am Abend des 5. September Nursulton Ruziboev wird nicht nur darum kämpfen, seinen 15. Platz zu verteidigen, sondern sich fest unter den größten Stars der Division zu etablieren.

Glauben Sie, dass Nursulton Ruziboev die unkonventionellen Bewegungen von Michael Page am Boden stoppen kann? Wie wird der Kampf enden: ein weiteres Finish in der ersten Runde für Nursulton oder ein Kampf über die volle Distanz? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren!