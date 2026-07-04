Der bekannte usbekische MMA-Kämpfer Nursulton Ro‘ziboyev wurde nach seinem nächsten erfolgreichen Auftritt in der UFC mit einem wertvollen Geschenk geehrt. Vom Kampfclub „Akhmat“, der Ramzan Kadyrov gehört, wurde dem Sportler ein „Roewe M7 DMH“ neues Auto übergeben. Dies gab Nursulton Ro‘ziboyev über seine Instagram-Seite bekannt.

Wie berichtet, wurde Ro‘ziboyev, der für den Kampfclub „Akhmat“ antritt, nach seinem erneuten souveränen Sieg in der UFC angemessen belohnt. Der Sportler äußerte sich ebenfalls zu diesem Geschenk.

„Es gibt viele, die versprechen, dies oder jenes zu tun. Aber es gibt auch diejenigen, die unabhängig vom Kampfergebnis ein Geschenk machen“, schrieb Nursulton Ro‘ziboyev.

Zur Information: Der usbekische Kämpfer bestritt am 27. Juni dieses Jahres in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, im Rahmen des UFC 280 Turniers einen Kampf gegen den Russen Andrey Pulyayev. Im Kampf im Mittelgewicht besiegte Ro‘ziboyev seinen Gegner bereits in der ersten Runde durch einen Würgegriff und sicherte sich damit einen weiteren souveränen Sieg in der UFC.

Nursulton Ro‘ziboyev vertritt seit 2015 den Kampfclub „Akhmat“. Nach seinem erfolgreichen UFC-Auftritt würdigte die Clubleitung seine Leistung mit einem neuen Auto. Dies wird als weitere wichtige Anerkennung nach einem erneuten Sieg für den usbekischen Kämpfer gewertet.