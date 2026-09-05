Bogdan Guskov enthüllt sensationelle Analyse zum Kampf zwischen Nursulton Ruziboev und Michael Page

Der Top-UFC-Kämpfer im Halbschwergewicht aus Usbekistan, Bogdan Guskov, hat seine Beobachtungen und eine objektive Analyse vor dem bevorstehenden wichtigen Kampf unseres Landsmanns Nursulton Ruziboevveröffentlicht. Während Experten intensiv über die Chancen von Ruziboev diskutieren, der beim Turnier „UFC Paris“ in der französischen Hauptstadt gegen den renommierten und erfahrenen englischen K.o.-Spezialisten Michael Page (MVP) antritt, hat Guskov eine Taktik enthüllt, um den Gegner am Boden zu besiegen, und eine klare Überlegenheit unseres Landsmanns vorhergesagt.

„Ich bin überrascht, dass er der Außenseiter ist“: Guskows 70-zu-30-Einschätzung

Der usbekische Sportler ließ persönliche Gefühle beiseite und betrachtete das Duell aus rein sportlicher und taktischer Sicht:

Experten und Buchmacher irren sich: Internationale Analysten und Wettbüros Nursulton Ruziboevals Außenseiter in diesem Kampf zu führen, hat bei Guskov für großes Erstaunen gesorgt;

70/30-Verhältnis zugunsten von Ruziboev: „Meiner Meinung nach stehen die Chancen hier 70 zu 30 für Nursulton. Sein Potenzial im Ringen und Grappling ist auf einem sehr hohen Niveau“, betonte Bogdan;

Gleichheit bei den Maßen: Obwohl viel über die Körpergröße und Reichweite des Gegners gesprochen wird, merkte Guskov an, dass er bei den physischen Parametern keinen Vorteil für Page sieht.

Die Formel für den Sieg: Distanz verkürzen und Druck am Boden

Bogdan Guskov enthüllte konkrete taktische Anweisungen, wie die Stärken des englischen Kämpfers neutralisiert werden können:

Pages Gefahr aus der Distanz: Michael Page ist einer der erfahrensten Meister der Division, wenn es um ungewöhnliche Bewegungen, meisterhafte Distanzkontrolle und das Sammeln von Punkten durch Schläge geht;

Was muss Ruziboev tun? Nursulton darf dem Gegner keinen Raum lassen und muss den Druck von den ersten Sekunden an erhöhen: „Wenn er Page greifen und schnell in den Bodenkampf (Grappling) überführen kann, wird der Kampf nach seinem Szenario verlaufen“;

Der entscheidende Schlüssel zum Kampf: „Je schneller Nursulton den Bodenkampf sucht, desto schneller wird er die Oberhand gewinnen. Ich denke, das wird der Hauptfaktor im Kampf sein.“

Schlagkraft und Beginn der Pariser Nacht

Es wurde besonders betont, dass der usbekische Kämpfer seinem Gegner im Standkampf in nichts nachsteht:

Timing und K.o.-Schlag: „Auch bei den Schlägen steht Nursulton Michael in nichts nach – er kann aus der Distanz schlagen, seine Schläge sind schwer und sein Timing stimmt“, bemerkte Guskov;

„Definitiv Usbekistan! Vorwärts!“: Unser Sportler beendete seine Nachricht mit großem Vertrauen in seinen Landsmann und einem patriotischen Appell;

Kampfzeit: Es wird erwartet, dass diese kompromisslose Auseinandersetzung in der Nacht zum 6. September nach 01:00 Uhr usbekischer Zeit beginnt.

Glauben Sie, Nursulton Ruziboev kann Michael Pages vorsichtiges Distanzspiel durch Druck am Boden brechen? Wird sich die von Bogdan Guskov vorhergesagte 70-zu-30-Überlegenheit im Pariser Oktagon bestätigen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und unterstützen Sie unseren Landsmann!